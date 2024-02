Les adjoints du shérif tirent sur une femme dans la maison d’un ami à Houston, selon les autorités

Selon le Bureau du shérif du comté de Harris, les deux députés ont répondu à un signalement d’un intrus dans un appartement de l’est de la ville vers 2h10 du matin mais n’ont trouvé personne à l’intérieur. Peu de temps après, un habitant d’un appartement voisin a déclaré aux policiers que quelqu’un était entré par effraction dans un autre appartement situé au deuxième étage, a indiqué le bureau du shérif. Lorsque les policiers sont allés enquêter sur l’effraction, ils ont trouvé la moustiquaire de la fenêtre avant retirée, des vitres brisées et les stores relevés près de la porte d’entrée, a indiqué le bureau du shérif.

Les images, récupérées des caméras portées sur le corps des députés et diffusées samedi, montrent les deux députés, qui semblent être des femmes, montant les escaliers de l’appartement, frappant à la porte d’entrée puis reculant de quelques mètres. L’un des adjoints dit avoir vu quelqu’un arriver et crier, puis les deux adjoints ont commencé à tirer à plusieurs reprises à travers les vitres. Tous deux rechargent leurs armes et continuent de tirer à plusieurs reprises.

Le bureau du shérif enquête sur la fusillade et a mis les deux adjoints impliqués en congé administratif. Aucune accusation criminelle n’a été déposée. Le bureau du procureur du comté de Harris enquête également sur la fusillade, une pratique courante lorsque les forces de l’ordre utilisent une force potentiellement mortelle.

Ni le bureau du shérif ni le procureur n’ont pu être contactés dans l’immédiat mardi soir pour commenter.

Laronda Berry, la résidente et amie de Mme Pouncy, a déclaré dans une interview Vendredi, elle avait dit à Mme Pouncy de briser la fenêtre et qu’ils étaient à l’intérieur depuis seulement 20 minutes lorsqu’ils ont entendu de « forts coups » à la porte. « Le seul crime commis ce jour-là a été commis par la police », a-t-elle déclaré.