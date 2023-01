Les adjoints du shérif sauvent la vie d’une femme âgée – Shaw Local

LAKE VILLA – Le 13 janvier, trois adjoints du shérif du comté de Lake ont travaillé ensemble pour sauver une vie.

Le bureau du shérif du comté de Lake propose un programme appelé RUOK (Are You Okay) pour les résidents du comté de Lake vivant seuls, qui bénéficient d’un contrôle tous les jours ou deux. Un membre du bureau du shérif appelle le client RUOK pour vérifier son bien-être.

Le programme est conçu pour aider ceux qui n’ont pas de famille ou d’amis qui peuvent régulièrement les consulter.

Le 13 janvier, l’adjointe Katie Gordon effectuait les appels téléphoniques du RUOK pour la journée. Elle n’a pas pu joindre une femme de 77 ans qui vit à Lake Villa, non constituée en société. La veille, la femme avait l’air fatiguée lorsqu’elle a été contactée. Gordon a contacté la Division de la patrouille et a demandé aux adjoints de la vérifier, selon un communiqué de presse du département.

Lorsque les députés Trish List et Jessica Fill sont arrivées à la maison, elles n’ont pas reçu de réponse à la porte. Les députés ont pu obtenir une clé et sont entrés.

Ils ont trouvé la femme par terre, confuse et incapable de bouger. List et Fill ont appelé une ambulance et la femme a été transportée dans un hôpital de la région pour y être soignée. Il est probable que la femme est restée au sol pendant 18 à 24 heures.

Heureusement, la femme devrait se rétablir.

Il y a quatre ans, le shérif Idleburg a changé la nature du programme de réactif à proactif, où les membres du bureau du shérif appellent de manière proactive le résident de RUOK, par opposition au résident appelant et laissant un message au bureau du shérif.

“La collaboration entre les députés Gordon, List et Fill a sans aucun doute sauvé une vie”, a déclaré Idleburg dans le communiqué. “Ce n’est pas la première fois que le programme RUOK sauve une vie et je suis très fier de tous ceux qui jouent un rôle dans le programme.”

Toute personne intéressée à en savoir plus sur le programme RUOK peut visiter : https://bit.ly/3X1Ngu5