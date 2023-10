Les adjoints du shérif du comté de Kendall aident à sauver un homme coincé sous un tracteur à gazon dans un étang – Shaw Local

Le shérif du comté de Kendall, Dwight Baird, salue les efforts de deux adjoints du shérif qui ont travaillé avec le personnel des pompiers de Plainfield pour sauver un homme le 11 octobre après qu’il ait été coincé sous un tracteur de pelouse dans un petit étang du canton d’Oswego.

Leur réponse à cette situation potentiellement mortelle peut être vue sur cette vidéo YouTube : youtube.com/watch?v=TkKMcki-vsQ.

L’adjoint du shérif du comté de Kendall, David Angerame, a trouvé l’homme coincé sous le tracteur de pelouse, le visage à peine au-dessus de la ligne de flottaison, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Kendall. Il est ensuite entré dans l’eau et a remarqué que le tracteur s’enfonçait dans la boue et entraînait l’homme encore plus loin sous l’eau.

Angerame a tenté de stabiliser le tracteur de pelouse pour l’empêcher de s’enfoncer davantage tout en maintenant la tête de l’homme hors de l’eau pour s’assurer qu’il pouvait respirer, selon le communiqué. Le personnel du service d’incendie de Plainfield est arrivé sur les lieux et a commencé à élaborer un plan pour libérer l’homme.

L’adjoint du shérif du comté de Kendall, Philip Lynch, est également arrivé sur les lieux et est également entré dans l’eau pour apporter son aide. Les adjoints ainsi que le personnel du service d’incendie de Plainfield ont pu déplacer le tracteur à gazon et Lynch a sorti l’homme de dessous le tracteur à gazon.

L’homme n’a pas été blessé.

« Nos adjoints sont toujours prêts à répondre à toute urgence de sécurité publique », a déclaré Baird dans le communiqué. «C’est un excellent exemple du dévouement de nos adjoints envers notre communauté. Les adjoints Angerame et Lynch ont pu travailler de concert avec le service d’incendie de Plainfield pour garantir que la situation soit résolue rapidement et en toute sécurité.

Baird a parlé du solide partenariat communautaire et de « l’excellente collaboration interinstitutionnelle que nous entretenons avec les organismes de premiers intervenants de la région qui produisent ces résultats positifs ».

« En tant que communauté, nous avons la chance d’avoir des premiers intervenants prêts à passer à l’action pour aider les autres en cas de besoin », a-t-il déclaré dans le communiqué.