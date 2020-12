Les deux adjoints du shérif du comté de Los Angeles impliqués dans la fusillade mortelle d’Andres Guardado, 18 ans, ont été suspendus cette semaine pour leur rôle dans un accident de voiture sans lien avec l’incident de juin.

Le shérif Alex Villanueva a relevé les députés Miguel Vega et Chris Hernandez de leurs fonctions cette semaine en attendant le résultat d’une enquête sur le crash du 13 avril, selon le Los Angeles Times.

La décision de suspendre les députés huit mois après l’incident de l’accident soulève des questions quant au moment choisi et à savoir si le shérif avait suffisamment d’informations pour les retirer avant la fusillade de Guardado.

Le 13 avril, juste avant 17 heures, Vega conduisait avec un homme en garde à vue sur le siège arrière d’une voiture de patrouille lorsqu’il a commencé à pourchasser quelqu’un à vélo qui était soupçonné de porter une arme à feu, a déclaré le député à California Highway Patrol.

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva (photo), a suspendu les deux députés impliqués dans la fusillade mortelle en juin d’Andres Guardado, 18 ans.

La mort d’Andres Guardado (gauche et droite), 18 ans, qui a été abattu par un adjoint du shérif californien en juin fera l’objet d’une enquête lors de la première enquête qui se tiendra à Los Angeles depuis plus de 30 ans.

L’image ci-dessus du 19 juin montre le Freeway Auto Body Shop où Guardado travaillait comme gardien de sécurité lorsqu’il a été abattu par les adjoints du shérif.

Le cycliste était à une trentaine de mètres devant Vega lorsqu’il a accéléré. Alors qu’il tentait de dépasser un véhicule garé, il a percuté la voiture contre un mur de béton.

Le suspect qui se trouvait sur le siège arrière du véhicule a été légèrement blessé dans l’accident.

Les agents du CHP enquêtant sur l’accident ont déclaré avoir entendu des récits contradictoires de Vega et de l’homme en détention.

Vega a déclaré aux enquêteurs qu’il avait accéléré de 30 à 35 mph tandis que l’homme a dit aux policiers que Vega conduisait à plus de 55 mph au moment de l’accident.

Selon les archives publiques, l’homme assis à l’arrière de la voiture de Vega n’a pas été arrêté ni placé en garde à vue, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles Vega aurait laissé l’homme partir après l’accident.

Les enquêteurs ont également commencé à rechercher le cycliste armé présumé, mais cet individu n’a jamais été retrouvé.

Le rapport du CHP sur l’incident ne mentionne pas Hernandez, dont le rôle n’est pas clair. Rien n’indique non plus quelles allégations spécifiques ont été faites contre Vega.

Guardado a reçu cinq balles dans le dos alors qu’il fuyait les deux députés le 18 juin.

Guardado se tenait devant le magasin d’automobiles où il travaillait à Gardena, dans la région de South Bay à Los Angeles, se protégeant contre les tagueurs de graffitis le jour de la fusillade.

L’adolescent hispanique aurait repéré des policiers patrouillant dans la zone juste avant 18 heures, et les enquêteurs ont déclaré l’avoir vu faire clignoter une arme de poing avant de décoller, a déclaré la police.

Cependant, son patron a déclaré aux journalistes que Guardado avait un dossier vierge et que les shérifs approchant ont tiré leurs propres armes sur l’adolescent, ce qui l’a effrayé et l’a poussé à fuir les lieux.

Les agents ont commencé à le pourchasser à pied en direction du sud avant qu’un adjoint ne tire avec une arme à feu, frappant le torse de Guardado et le tuant.

Le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles, le Dr Jonathan Lucas (photo), a appelé à une enquête sur la mort par balle de l’adolescent de 18 ans

Guardado (à droite) a été abattu dans le dos cinq fois (représenté à gauche) par un adjoint du shérif du département du shérif du comté de Los Angeles le 18 juin. La police a affirmé qu’il avait « produit une arme à feu et s’était enfui » des députés devant un atelier de carrosserie où il a travaillé comme agent de sécurité

Le chef de la division des homicides du département du shérif du comté de LA, le capitaine Kent Wegener, a déclaré que les députés ont déclaré avoir vu Guardado – qui ne portait pas d’uniforme – parler à quelqu’un dans une voiture à l’extérieur de l’atelier automobile.

Les autorités disent que Guardado « s’est tourné vers les députés » et « a produit une arme à feu » avant de s’enfuir, a déclaré Wegener quelques semaines seulement après la mort de l’adolescent.

Il a déclaré à l’époque que Guardado était trop jeune pour travailler comme agent de sécurité agréé par l’État dans l’entreprise.

La fusillade a eu lieu dans une ruelle à l’arrière du bâtiment.

Les enquêteurs ont déclaré avoir récupéré un pistolet semi-automatique de calibre .40 modifié sur les lieux. Il n’avait pas de marques ou de numéro de série et semblait avoir été reconstitué à partir de différentes parties.

Le conseil de surveillance du comté a identifié le député qui a tiré sur Guardado comme étant Manuel Vega.

Dans un geste rare, le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles, le Dr Jonathan Lucas, a demandé le mois dernier une enquête sur la mort par balle de Guardado – la première en plus de 30 ans.

Le Dr Lucas, qui a déclaré que la mort de Guardado était un homicide en juillet, a publié une déclaration concernant sa décision de demander une enquête dans «l’intérêt de la transparence publique».

Le département du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a chargé une ancienne cour d’appel, Candace Cooper, de mener une enquête, qui a débuté le 30 novembre, sur les circonstances, les modalités et la cause du décès d’Andres Guardado Pineda, selon le déclaration.

Selon la loi californienne, le médecin légiste-coroner est autorisé à ordonner une enquête formelle chaque fois qu’un individu décède dans le comté.

« Le département du médecin légiste-coroner s’est engagé à faire preuve de transparence et à fournir aux résidents du comté de Los Angeles une évaluation indépendante de ses conclusions dans cette affaire », a déclaré Lucas.

« Une enquête garantit que nos résidents auront un examen indépendant de toutes les preuves et conclusions de notre bureau ainsi que de la cause et du mode de décès de M. Guardado. »

En juillet, la sœur de Guardado, Jennifer (photographiée lors d’une manifestation le 19 juin), a exhorté les responsables à examiner plus en détail les circonstances qui ont conduit à la mort de son frère à Gardena.

Les proches de Guardado, s’embrassent alors qu’ils visitent le site de la fusillade à l’extérieur d’un magasin automobile à Gardena, Californie

Selon la déclaration, l’enquête soutient la mission et le but du ministère de fournir des enquêtes indépendantes et fondées sur des preuves sur les décès, répond à l’intérêt du public dans le décès et est en accord avec une motion approuvée par le conseil de surveillance le 1er septembre.

Villanueva a promis de ne «rien négliger» dans l’enquête en cours. Les enquêteurs ont pris des images de six ou sept caméras extérieures de la scène pour examen.

«Les fusillades font l’objet d’une enquête approfondie», a déclaré à l’époque. «C’est un processus délibératif qui peut parfois être extrêmement lent.

Villanueva a déclaré que la fusillade soulignait pourquoi le département devait obtenir des caméras corporelles pour tous ses députés en uniforme dès que possible. Le département sollicite actuellement des offres pour qu’une entreprise fournisse les caméras.

La fusillade a provoqué l’indignation du public et des semaines de protestation. Cela a également conduit à un examen approfondi de la station Compton LASD où les deux députés étaient basés.

Après la fusillade mortelle de Guardado, un dénonciateur s’est avancé pour affirmer que Vega et Hernandez faisaient partie des députés de la station qui formaient un gang secret qui arborait des tatouages ​​à l’imagerie nazie et s’encourageait à commettre des violations des droits civils contre le public.

Dans une plainte déposée en juin contre le comté de Los Angeles, le shérif adjoint Austreberto Gonzalez détaille qu’environ un cinquième des 100 députés de la gare de Compton (CPT) font partie du gang – appelé les Executioners.

Vingt autres députés sont considérés comme des «prospects» ou des proches associés du gang, déclare le déposant.

Le dépôt a suscité une réponse de Villanueva, qui s’est adressé à Facebook pour annoncer que le ministère mettait le pied à terre lorsqu’il traitait avec des députés malhonnêtes.

Une «action administrative rapide» est en cours alors qu’ils examinent les allégations.