Les adjoints au médecin de formation militaire et universitaire rejetés par le système de santé de la Colombie-Britannique

Trevor Stone, un résident de Comox Valley, est frustré.

L’ancien combattant canadien a un service à rendre, mais en Colombie-Britannique, il est jugé non qualifié.

Stone est un assistant médical qui a rejoint l’armée en tant que médecin. Après plusieurs années de développement de ses compétences et de son expérience pratique, il s’est qualifié pour le cours d’adjoint au médecin, à l’époque exclusivement offert par l’armée. Le cours est un programme de 24 à 26 mois qui comprend une année de formation pratique.

Il décrit le travail comme étant “un ensemble supplémentaire d’yeux et d’oreilles pour les médecins avec lesquels nous travaillons”.

« Dans un cadre militaire, évidemment les médecins sont très (stationnaires). Ils n’ont pas la capacité d’aller sur les lignes de front, alors que nous pouvons aller plus près des lignes de front. Nous servons également de manière autonome sur des navires, des sous-marins et des navires de service déployés dans des régions nordiques éloignées au Canada et dans le monde entier. La clé est que nous travaillons sous la supervision d’un médecin.

Bien que la genèse de la profession au Canada se situe dans l’armée, elle est maintenant exercée à l’extérieur des Forces. Des cours de certification sont disponibles au Manitoba et en Ontario, dont un à l’Université McMaster, qui décrit la profession sur son site Web comme « des professionnels de la santé qui travaillent avec des médecins pour fournir des soins de santé. Sous la supervision générale d’un médecin, les adjoints au médecin prennent des antécédents, effectuent des examens physiques, ordonnent et interprètent des tests, diagnostiquent et traitent des maladies, donnent des conseils sur les soins de santé préventifs et peuvent aider à la chirurgie.

Après avoir pris sa retraite de l’armée canadienne en 2006, Stone est entré sur le marché du travail civil en tant qu’adjoint au médecin au Manitoba. Quatorze ans plus tard, il a déménagé sur l’île de Vancouver pour se rapprocher de sa famille et a découvert que ses qualifications n’avaient aucun sens en Colombie-Britannique, qui ne reconnaît pas les adjoints au médecin comme des travailleurs de la santé civils qualifiés.

Il a dit que sa propre correspondance avec des sources du gouvernement provincial était loin d’être prometteuse.

« Même lorsque j’étais encore dans l’armée, nous entendions des commentaires comme « nous ne pouvons même pas amener les infirmières praticiennes à atteindre leur champ d’exercice, et jusqu’à ce que cela se produise, nous n’entretenons aucune autre profession. Cela semble remonter à plusieurs décennies, mais cela ne me convient pas. Il doit y avoir d’autres raisons. Mais la seule raison qui me vient à l’esprit, c’est que ce doivent être les rédacteurs de politiques de la province. Personnellement, je pense qu’ils essaient d’une manière ou d’une autre de protéger une profession plutôt qu’une autre, et c’est faux. Ce n’est pas un travail d’équipe.

«Ce n’est pas la base, ni les travailleurs de la santé qui ne veulent pas de nous là-bas. Ce sont les rédacteurs de politiques. C’est ma théorie.

Comox PA a travaillé au Manitoba et en Alberta

Résidente de Comox, Lisa Stewart a obtenu sa certification d’AP à l’Université du Manitoba il y a 12 ans.

Elle était ambulancière à Victoria lorsqu’elle a pris la décision de retourner à l’école. Après avoir terminé le programme universitaire, Stewart a commencé sa carrière au Manitoba, puis a déménagé à Calgary, où elle a travaillé comme assistante maternelle en chirurgie plastique. Stewart est récemment revenue sur l’île et a déclaré qu’elle espérait reprendre sa carrière ici. Pour l’instant, elle attend.

Stewart savait en entrant que la profession n’était pas encore reconnue en Colombie-Britannique, mais avait l’impression que cela finirait par changer.

« Mon unité de réserve (des Forces armées canadiennes) était à Victoria, je connaissais des adjoints au médecin, j’ai travaillé avec eux et c’est ce qui m’a intéressé au métier d’adjoint au médecin », a déclaré Stewart. « À cette époque, tout le monde était très positif, en 2010, que les adjoints au médecin seraient reconnus en Colombie-Britannique. Lorsque je suis allé à l’école au Manitoba, j’espérais pouvoir retourner en Colombie-Britannique et commencer à pratiquer ici. Je me suis dit, d’accord, cela pourrait prendre un peu plus de deux ans, mais avec toute l’expansion de la profession dans d’autres régions du Canada, il semblait naturel que la Colombie-Britannique se joigne à nous. … Mais cela ne s’est toujours pas produit. J’ai été en quelque sorte bloqué par ma propre province.

Stewart continue de défendre les AM dans la province. Elle siège au conseil d’administration de l’Association canadienne des adjoints au médecin en tant que directrice pour la Colombie-Britannique.

“Nous avons approché le ministre de la Santé dans le passé, mais rien n’a abouti”, a-t-elle déclaré. « On nous a dit que la profession d’adjoint au médecin n’est tout simplement pas une priorité pour le moment. Aucune raison formelle n’a été donnée.

Black Press a contacté le ministère de la Santé pour obtenir une réponse et on lui a dit que la situation était «surveillée».

“L’introduction d’une nouvelle profession de la santé nécessite un examen attentif, une gestion et des ressources importantes pour bien comprendre et résoudre les problèmes inévitables de fonctionnement d’équipe qui émergent du chevauchement des champs d’exercice”, a déclaré le ministère dans un communiqué préparé par courrier électronique.

« Le ministère reconnaît les contributions des adjoints au médecin à la prestation des soins de santé en tant que médecins auxiliaires. Nous continuons de surveiller leur mise en œuvre dans d’autres provinces et apprécions le dévouement envers le service incarné par les adjoints au médecin qui ont servi dans les Forces armées canadiennes.

Les élus locaux réagissent

La députée de Courtenay-Comox, Ronna-Rae Leonard, a déclaré qu’elle travaillait avec le ministère pour résoudre le problème.

« Les adjoints au médecin sont qualifiés et capables, et je les remercie pour leur service dans l’armée », a-t-elle déclaré. « Je m’engage à défendre les besoins de ma circonscription et je dialogue régulièrement avec les adjoints au médecin et le ministère de la Santé pour trouver des solutions qui répondent aux besoins en soins de santé de Courtenay-Comox.

La députée de North Island-Powell River, Rachel Blaney, qui est porte-parole en matière d’anciens combattants, a déclaré qu’une résolution était nécessaire.

« Ce sont des gens qui sont extrêmement bien entraînés… Partout sur la planète, les gens ont de grandes choses à dire sur le niveau d’entraînement de nos militaires. Je pense que cela doit être exploré… Nous savons que le besoin est si élevé, partout au Canada. J’espère que cela se concrétisera rapidement, car ce sont certaines des personnes les plus qualifiées que nous ayons dans notre pays, et nous avons désespérément besoin d’aide en termes de système de santé, alors faisons en sorte que cela fonctionne.

« Ayant travaillé avec tant d’anciens combattants, et étant simplement à la 19e Escadre et y faisant des activités, ces gens sont si efficaces et bien formés. Nous devrions les utiliser… ils sont tellement nécessaires.

En attendant

En attendant, les travailleurs de la santé certifiés restent à l’écart dans cette province, sachant que leurs compétences sont acceptées ailleurs au pays.

“Je ne peux pas dire à quel point il est frustrant de ne pas pouvoir travailler”, a déclaré Stone. « Il y a un problème ici, et mes collègues et moi méritons de travailler partout où nous le pouvons dans cette province, aux côtés d’infirmières praticiennes, de médecins et d’autres travailleurs de la santé. Il n’y a rien eu de plus démoralisant pour moi et mes collègues… nous ne pouvons même pas vacciner.

Stewart était d’accord avec les sentiments de Stone.

“Quand je regarde autour de moi et que je vois le besoin d’un seul fournisseur de soins de santé (dans une situation donnée), c’est incroyablement frustrant”, a fait écho Stewart. « Connaître les compétences d’un adjoint au médecin, savoir à quel point cette profession a contribué à combler l’écart dans d’autres provinces, sachant que nous pouvons faire la même chose ici et en Colombie-Britannique… pourquoi ne travaillons-nous pas?

***

La deuxième partie de cette série examinera en détail comment et où les adjoints au médecin pourraient être d’une aide immédiate pour atténuer la crise des soins de santé en Colombie-Britannique.

