Les adieux larmoyants de Federer et Nadal deviennent viraux (VIDEO)

Les grands du tennis n’ont pas pu contenir leurs émotions à la Laver Cup

Un clip de Roger Federer et Rafael Nadal en larmes lors des adieux professionnels de Federer au tennis est devenu viral après avoir été vu par 17 millions d’utilisateurs de médias sociaux.

Le joueur de 41 ans avait annoncé qu’il se retirerait du sport à titre professionnel après la Laver Cup de vendredi, et a révélé plus tard que ce serait un “rêve absolu” pour s’associer à son rival générationnel Nadal dans un match de double pour l’équipe européenne.

Les organisateurs de l’événement de Londres ont accordé son souhait à l’icône suisse, mais aucun des deux hommes n’a pu contenir ses émotions vers la fin d’une défaite 4-6, 7-6 (2), 11-9 contre Jack Sock et Frances Tiafoe sur Team World. .

Embrassant ses coéquipiers lors d’une cérémonie spéciale en son honneur, un Federer ému a expliqué sur le terrain qu’il “j’ai aimé attacher mes chaussures une fois de plus” jouer.

Ils pleurent l’un à côté de l’autre. Rafa, Roger. S’il vous plaît, faites-le arrêter. 🥹 pic.twitter.com/srfP38tGIX — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) 23 septembre 2022

« Le match était super. Je ne pourrais pas être plus heureux. C’était merveilleux. Et bien sûr, jouer avec Rafa dans la même équipe et avoir les gars – tout le monde ici, toutes les légendes – merci », Federer a ajouté.

Federer a qualifié sa carrière de 20 vainqueurs du Grand Chelem de “voyage parfait” et a également rendu hommage à sa femme Mirka. « Elle aurait pu m’arrêter il y a très, très longtemps, mais elle ne l’a pas fait. Elle m’a soutenu et m’a permis de jouer. C’est incroyable. Merci,” a déclaré Federer.

Federer a expliqué que les deux derniers jours avaient “été difficile pour dire le moins” lors d’une conférence de presse d’après-match,

“Heureusement, dans les moments où je l’ai totalement oublié, [I] j’ai bien dormi, tout était merveilleux, j’ai pu en profiter, je le sens. Et à cause de cela, je pense que je pourrai avoir un meilleur souvenir de comment ça s’est passé.

“Parce que si tout n’est que stress et que je veux que ce soit parfait, je sais que je m’en souviendrai de la moitié. Parce que je me sentais comme je me sentais, j’ai l’impression d’avoir bien géré ma retraite le mois dernier.

Nadal, qui a affronté Federer à 40 reprises mémorables et l’a surpassé avec 22 victoires en Grand Chelem en 2022, a parlé de l’impact que la retraite de Federer aura sur sa propre carrière.

“Quand Roger quitte la tournée, une partie importante de ma vie part aussi à cause de tous les moments où il a été à côté de moi ou devant moi dans des moments importants de ma vie”, Nadal a dit.



Lire la suite Un manifestant s’immole par le feu lors d’un tournoi de tennis à Londres (VIDEO)

“J’ai donc été ému de voir la famille, [to] voir tout le monde. Difficile à décrire, mais [it was an] instant incroyable. »

Faisant sa première apparition en compétition depuis la perte d’un quart de finale de Wimbledon contre Hubert Hurkacz en 2021, Federer a révélé que la Laver Cup lui avait rappelé “merveilleux” c’est d’être sur le terrain.

“Ce n’est pas la fin, la vie continue. Je suis en bonne santé, je suis heureux, tout va bien, et ce n’est qu’un moment dans le temps », a déclaré Federer.