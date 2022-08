Les adieux de Serena : Histoires de la préparation de l’US Open

Les discussions sur le tennis – et au-delà – pendant la majeure partie des trois dernières semaines ont porté sur Serena Williams et son annonce qu’elle prévoyait d’arrêter de jouer au tennis professionnel.

Tout cela mène à l’US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, qui a débuté lundi, avec Williams qui devait jouer son match de premier tour au stade Arthur Ashe dans la nuit.

L’Associated Press a relaté la préparation de son départ en mots et en photos depuis sa révélation plus tôt ce mois-ci qu’elle se prépare à “évoluer” loin de sa carrière d’athlète professionnelle. Ce guide offre un regard sur Williams la joueuse et Williams la personne, ses réalisations et son influence, alors que l’Américaine de 40 ans s’apprête à se concentrer sur les services et les coups droits pour agrandir sa famille et poursuivre des intérêts commerciaux.

L’ANNONCE

Williams a révélé ses plans dans un essai du magazine Vogue publié le 9 août. Elle n’a pas donné de calendrier et n’a même pas dit qu’elle prenait sa retraite, mais qu’elle “évoluait loin du tennis, vers d’autres choses qui sont importantes”. tome.”

Parallèlement à ses intérêts commerciaux, Williams a déclaré qu’elle souhaitait agrandir sa famille. Elle et son mari, le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian, ont une fille, Olympia, qui aura 5 ans jeudi.

“Croyez-moi, je n’ai jamais voulu avoir à choisir entre le tennis et une famille. Je ne pense pas que ce soit juste », a déclaré Williams, qui était enceinte lorsqu’elle a remporté l’Open d’Australie 2017 pour son dernier trophée du Grand Chelem. “Si j’étais un homme, je n’écrirais pas ceci parce que je serais là-bas en train de jouer et de gagner pendant que ma femme faisait le travail physique pour agrandir notre famille.”

LES RÉALISATIONS SUR LE TERRAIN

Les 23 titres en simple du Grand Chelem de Williams sont les plus importants de l’ère professionnelle du tennis, qui a commencé en 1968. Elle a remporté 73 titres en simple au niveau de la tournée et a été classée n ° 1 pendant plus de six ans de semaines.

Son plus grand succès est venu à l’US Open, où ses 106 victoires ont été un record du tournoi. Elle a atteint au moins les demi-finales lors de ses 11 dernières apparitions.

Williams a également combiné avec sa sœur aînée Venus pour 14 titres en double féminin du Grand Chelem et a remporté quatre médailles d’or olympiques.

L’INSPIRATION HORS COURT

L’impact de Williams sur la communauté noire est indélébile. Élevée à Compton, en Californie, elle a appris le tennis sur des courts publics loin des clubs privés privilégiés qui ont nourri la plupart des joueurs américains. Elle était franche sur des questions telles que la violence armée.

Williams est aussi une icône de la mode. Elle est apparue partout, des couvertures de magazines aux tapis rouges, et “Qu’est-ce que Serena porte?” était parfois une question aussi importante que « À qui Serena joue-t-elle ? à un tournoi de tennis.

Elle a lancé une collection de mode en 2018 après des collaborations avec HSN et Nike.

De nombreuses femmes ont pensé à leurs propres choix auxquels elles étaient confrontées pour équilibrer famille et carrière lorsque Williams a fait son annonce. Elle était enceinte de deux mois lorsqu’elle a remporté son dernier titre majeur, mais a déclaré qu’elle ne pouvait pas être enceinte et jouer à nouveau.

LES MATCHS RÉCENTS

Williams a remporté sa seule victoire en simple de l’année la veille de son annonce, battant Nuria Parrizas-Diaz 6-3, 6-4 à l’Omnium Banque Nationale féminin à Toronto. Elle n’avait pas gagné un match en simple depuis l’Open de France 2021.

Williams a ensuite été battue 6-2, 6-4 par la médaillée d’or olympique Belinda Bencic lors de son prochain match.

Williams était absente de la tournée depuis une blessure au premier tour de Wimbledon en 2021 et n’est revenue qu’au tournoi de cette année, où elle est tombée 7-5, 1-6, 7-6 (10-7) contre Harmony Tan en le premier tour.

Après le tournoi de Toronto, Williams a perdu 6-4, 6-0 face à la championne de l’US Open Emma Raducanu lors du Western & Southern Open.

LA PRÉPARATION

Williams travaille avec Rennae Stubbs, qui a remporté quatre titres de Chelem en double féminin, aux côtés de l’entraîneur Eric Hechtman, depuis la semaine dernière. Elle s’est entraînée pendant environ une heure à l’intérieur d’Ashe samedi.

Plus tard dans la journée, on a appris que même si elle perdait lundi, la carrière de Williams à l’US Open ne serait pas encore terminée. Elle et Venus ont accepté une wild card dans le tournoi de double féminin.

Les sœurs Williams affronteront la paire tchèque Lucie Hradecka et Linda Noskova au premier tour. Ils ont remporté l’US Open à deux reprises et ce sera leur premier tournoi ensemble depuis l’Open de France 2018.

LE PREMIER ADVERSAIRE

Danka Kovinic s’est dite “honorée” d’affronter Williams sous les lumières d’Ashe. La Monténégrine de 27 ans a déclaré qu’elle était heureuse d’apprendre la nouvelle du match après le dévoilement du tirage au sort de l’US Open la semaine dernière.

Classée 80e au monde, Kovinic a déclaré qu’elle n’avait jamais eu le courage de demander à Williams de s’entraîner, et qu’elle n’avait même jamais frappé dans le stade qui accueille plus de 23 000 fans avant le tournoi.

Kovinic n’a qu’une fiche de 2-4 à l’US Open, mais elle a remporté une impressionnante victoire en Grand Chelem plus tôt cette année lorsqu’elle a battu Raducanu au deuxième tour de l’Open d’Australie.

___

Plus de couverture AP du tennis de l’US Open : https://apnews.com/hub/us-open-tennis-championships et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press