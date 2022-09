Les adieux de Roger Federer en double

Roger Federer s’est adossé à un canapé, l’image de la détente dans un pull bleu marine, un pantalon de jogging noir et des baskets blanches. Il venait de se doucher et de se changer après une séance d’entraînement mercredi à l’aréna qui sera utilisé pour le dernier match de sa carrière, souriant alors qu’il parlait d’entrer dans le courant avec une raquette à la main.

“C’était drôle, frapper sur le terrain – un bel éclairage, tout est beau – comment votre niveau commence à monter, vous savez?” a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press, après une conférence de presse d’adieu. “Alors que si vous jouez à la maison, comme dans une salle de tennis normale, les choses vont vite, les lumières ne sont pas bonnes, la publicité est tout autour de vous, vous ne pouvez jamais trouver ce genre de rythme.”

Alors est-il temps d’annuler sa retraite?

« Non », dit-il en riant. “Non. Non non.”

Federer est connu pour son style de jeu élégant, pour sa longévité, pour ses 20 titres du Grand Chelem – et pour ses larmes occasionnelles dans ses moments d’après-match les plus émouvants, que ce soit après la victoire ou la défaite.

Il n’y avait rien de ce genre de tristesse mercredi, juste quelques rires à ses propres blagues, alors que Federer discutait de sa retraite du tennis professionnel à 41 ans après une série d’opérations au genou. Il clôturera ses journées de jeu avec un match de double à la Laver Cup vendredi – peut-être aux côtés de son rival de longue date Rafael Nadal.

Federer a déclaré qu’il était en paix avec la décision de partir, qui intervient quelques semaines après que Serena Williams a joué ce qui devrait être son dernier match à l’US Open, et il veut que cet adieu soit une célébration.

“Je ne veux vraiment pas que ce soit un enterrement”, a déclaré Federer. “Je veux que ce soit vraiment joyeux et puissant et en mode fête.”

Vêtu d’un blazer bleu avec les manches retroussées jusqu’aux coudes et d’un polo blanc, Federer a répondu aux questions de divers médias lors de la conférence de presse avant la compétition par équipe fondée par sa société de gestion.

“Je suis nerveux à l’idée d’entrer, car je n’ai pas joué depuis si longtemps”, a-t-il déclaré. “J’espère pouvoir être un peu compétitif.”

Federer, qui a annoncé la semaine dernière via les réseaux sociaux qu’il prendrait sa retraite après la Laver Cup, a déclaré qu’il lui avait fallu un peu de temps pour s’habituer à l’idée de s’éloigner de la compétition.

Mais c’est quelque chose qu’il a compris qu’il devait faire après avoir essuyé des revers en juillet lors de sa rééducation après sa troisième intervention chirurgicale au genou droit en environ 1 an et demi.

“Vous essayez de passer au niveau supérieur à l’entraînement, et je pouvais sentir que cela devenait difficile. … Ensuite, je suppose que je devenais aussi plus fatigué, parce qu’il fallait y mettre plus d’efforts pour pouvoir croire en quelque sorte que ça allait se retourner. Vous commencez à devenir trop pessimiste. Ensuite, j’ai également reçu un scan, ce qui n’était pas ce que je voulais qu’il soit », a expliqué Federer.

« À un moment donné, vous vous asseyez et dites : « OK, nous sommes à une intersection ici, à un carrefour, et vous devez prendre un virage. C’est par où?’ Je n’étais pas disposé à aller dans le sens de : « risquons tout ». Je ne suis pas prêt pour ça. J’ai toujours dit que ce n’était jamais mon objectif.

Et le plus dur est venu quand il a su qu’il devait s’arrêter.

“Vous êtes triste”, a déclaré Federer, “au moment même où vous réalisez, ‘OK, c’est la fin.'”

La dernière procédure sur son genou est intervenue peu de temps après une défaite en quart de finale contre Hubert Hurkacz à Wimbledon en juillet 2021, qui entrera dans les livres comme le dernier match en simple d’une carrière superlative qui a commencé dans les années 1990 et comprenait 103 titres de tournoi, une Coupe Davis championnat de Suisse, des médailles olympiques et des centaines de semaines au premier rang du classement ATP.

Dans son message d’adieu en ligne la semaine dernière, Federer a qualifié la retraite de “décision douce-amère”.

On lui a demandé mercredi lors de la conférence de presse quel aspect était le plus amer et ce qui était le plus doux.

“L’amertume: vous voulez toujours jouer pour toujours”, a-t-il déclaré. “J’adore être sur le court. J’adore jouer contre les gars. J’aime voyager. … Tout était parfait. J’aime ma carrière sous tous ses angles.

Et puis il a ajouté: «La partie la plus douce était que je sais que tout le monde doit le faire à un moment donné; tout le monde doit quitter le jeu. Ce fut un grand, grand voyage. Pour cela, je suis vraiment reconnaissant.

Il jouera en double pour Team Europe contre Team World lors de la première journée de l’événement, puis cédera la place au finaliste de Wimbledon 2021 Matteo Berrettini en simple ce week-end. Ce plan était géré par l’ATP et les deux capitaines d’équipe, John McEnroe et Bjorn Borg, a déclaré Federer.

“J’ai grandi en le regardant, en l’enracinant, en essayant d’apprendre de lui”, a déclaré Berrettini. “Son charisme, sa classe nous manqueront – tout ce qu’il a apporté au tennis sur le court et en dehors.”

Ces sentiments ont été repris par d’autres joueurs de la Laver Cup, comme le finaliste de l’Open de France 2021 Stefanos Tsitsipas (“Mon plus grand souvenir de lui est de le voir soulever des trophées à presque tous les Grands Chelems auxquels il a joué quand j’étais enfant”) ou le demi-finaliste de l’US Open Frances Tiafoe (“Je ne pense pas que nous verrons un autre gars comme Roger – la façon dont il a joué, et la grâce avec laquelle il l’a fait, et qui il est en tant qu’individu”).

Quant au partenaire de double de Federer pour le dernier hourra ? Federer ne dirait pas définitivement – ​​il a dit que cela dépendait de Borg – mais le secret pas si caché est que ce devrait être Nadal, qui détient le record masculin de 22 championnats majeurs.

Alors que d’autres contemporains de Federer et des stars du sport font partie de l’équipe européenne, tels que Novak Djokovic, 21 fois champion de Chelem, et Andy Murray, triple vainqueur majeur, le match Federer contre Nadal restera dans l’histoire comme l’une des plus grandes rivalités du monde. tennis ou tout autre sport.

Ils se sont affrontés 40 fois en tout (Nadal en a remporté 26), avec 14 affrontements en Grand Chelem (Nadal en a remporté 10). Nadal est sorti vainqueur de leur finale classique de Wimbledon en 2008, considérée par certains comme le plus grand match de l’histoire ; Federer a remporté sa dernière confrontation, en demi-finale 2019 au All England Club.

“Cela pourrait être tout à fait, je ne sais pas, une situation unique, si cela devait arriver”, a déclaré Federer à propos du double.

Quant à son avenir ?

Le père de deux paires de jumeaux – des filles de 13 ans; les garçons de 8 ans – ne dirait pas exactement ce qu’il a prévu, à part des vacances, mais il a dit qu’il resterait connecté au tennis d’une certaine manière.

Rappelant la façon dont Borg est resté à l’écart du sport pendant des années après sa retraite, Federer a cherché à rassurer ses propres fans en disant : “Je ne serai pas un fantôme.”

