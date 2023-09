La dernière saison ensemble de Pat Sajak et Vanna White sur « Wheel of Fortune » démarre aujourd’hui, marquant le début de la fin de quatre décennies de collaboration.

Sajak a annoncé sa retraite de la série de longue date cette année, écrivant sur les réseaux sociaux que « ça a été une aventure merveilleuse », mais que la prochaine saison de « Wheel » serait sa dernière.

L’Instagram du jeu télévisé a taquiné la première avec une photo des animateurs et annoncé la date de retour de l’émission avec la légende « 41 n’a jamais été aussi beau ».

Sajak et White partagent un lien durable qui a gardé le public à l’écoute pendant des décennies.

Début fragile

Bien que Sajak et White soient désormais tout à fait à l’aise dans leurs rôles d’hôte et d’hôtesse, la navigation n’a pas été tout à fait fluide au début.

Sajak a succédé à Chuck Woolery en 1981 pour animer « Wheel », soutenu par le pionnier du jeu télévisé Merv Griffin, qui a également créé « Jeopardy! »

White est arrivé à bord un an plus tard, succédant à Susan Stafford.

La star née en Caroline du Sud a admis qu’elle n’avait pas confiance en ses capacités lorsqu’elle a commencé.

Dans une interview accordée au Grand Forks Herald en 2007, White se souvient : « Mes genoux tremblaient, ma bouche tremblait, je pouvais à peine parler. »

Sajak l’a décrite dans l’interview comme « un cas désespéré » et ne pensait pas qu’elle ou la série durerait.

« Je n’aurais pas imaginé qu’il choisirait Vanna », a déclaré Sajak, faisant référence à Griffin, qui avait noté leur alchimie. « Montre ce que je sais. »

Sajak s’est en outre souvenu des nerfs de White lors des auditions dans une interview à « CBS News Sunday Morning » en 2020.

« Je n’ai pas recommandé Vanna, et Vanna le sait », a-t-il déclaré. « Non pas qu’elle n’était pas charmante, merveilleuse et aimable et tout ça, mais elle était de loin la plus nerveuse d’entre elles. »

White a partagé avec le média ce que Griffin lui avait dit sur le fait de réussir malgré ses nerfs.

« Vous et Pat formez une excellente équipe frère-sœur, je vous vois ensemble, et vous avez transformé les lettres mieux que quiconque », se souvient-elle.

Plus que des collègues ?

L’alchimie entre les animateurs de « Wheel of Fortune » est une caractéristique de la série depuis qu’ils ont été jumelés pour la première fois, mais cela a parfois donné lieu à des rumeurs selon lesquelles les deux formaient en fait un couple.

En 1987, lors d’une tournée de fans en Caroline du Nord, le couple a évoqué les rumeurs dans une interview aux médias locaux.

« Dans l’Inquirer, nous avons été tout, des amants aux rivaux, nous sommes quelque part entre les deux », a déclaré Sajak.

Ils n’ont jamais eu peur non plus de se moquer de cette idée.

Dans une interview accordée en 2007 à la Television Academy Foundation, Sajak et White se souviennent d’avoir fait une blague aux gens en leur faisant croire qu’ils s’étaient réunis.

« Il y a des années et des années, nous avons fait un poisson d’avril. Je ne sais pas si nous avons dit que nous étions mariés, mais nous avons parlé d’être ensemble et nous avons reçu des grille-pain », a déclaré White.

Dans l’interview, Sajak s’est également demandé s’ils auraient travaillé de manière romantique.

« Je ne sais pas comment nous aurions réussi en tant que couple », a-t-il déclaré. « Nous sommes souvent ensemble quand nous sommes ensemble, et même si vous vous énerviez mutuellement, et je ne sais pas si c’est le cas, mais même si c’était le cas, nous nous séparons, et nous ne le faisons pas. on se voit pendant deux semaines. »

« Tous les mariages en Amérique seraient réussis s’ils étaient vécus de cette façon », a ajouté Sajak.

White a été mariée au restaurateur George Santo Pietro de 1990 à 2002 et a eu deux enfants, Nicholas et Giovanna. Depuis 2012, elle entretient une relation avec l’entrepreneur John Donaldson.

Sajak est marié à Lesly Brown-Sajak depuis 1989 et partage deux enfants, Patrick et Maggie. Maggie Sajak a commencé à travailler sur « Wheel » en 2020 et occupe actuellement le titre de correspondante sur les réseaux sociaux de l’émission.

Désaccords

En plus de 40 ans, il ne serait pas surprenant que Sajak et White se heurtent à plusieurs reprises.

Mais selon White, elle et Sajak n’ont eu qu’un seul combat.

La femme de 66 ans a déclaré à Fox News Digital en 2019 : « Croyez-le ou non, Pat Sajak et moi n’avons eu qu’une seule dispute en 36 ans et c’était à propos de mettre du ketchup sur un hot-dog », expliquant que ses condiments préférés sont le ketchup. et de la moutarde tandis que Sajak opte uniquement pour cette dernière.

Elle a ajouté : « Je suis d’accord, c’est [weird.] »

White a également parfois réprimandé Sajak pour certaines de ses blagues, comme plus tôt cette année lorsqu’il avait raconté à sa co-star qu’il faisait semblant d’avoir une crise cardiaque chaque année le jour de l’anniversaire de sa femme.

Il a admis qu’elle « ne trouve jamais ça amusant ».

Sajak a demandé à White si elle pensait que c’était drôle, et elle a rapidement répondu : « Non ».

Lien fraternel

Comme Griffin l’a noté au début, l’alchimie entre White et Sajak a une énergie fraternelle que le public adore, tout comme les animateurs.

« Je pense que c’est un peu ce que c’est », a déclaré White à People en 2022. « Il [Griffin] j’ai vu qu’on allait pouvoir s’entendre, je pense. Et nous le faisons. Nous sommes comme une équipe de frères et sœurs. »

White a noté qu’ils travaillent ensemble depuis si longtemps qu’ils peuvent se lire comme un livre.

« C’est tellement drôle. Je peux le dire parfois, et il peut le dire avec moi, sans dire un mot : ‘Oh, elle est de mauvaise humeur. Oh, il est de mauvaise humeur. Ne lui dis rien maintenant, laisse-le simplement. » qu’il fasse son truc », a-t-elle déclaré au média. « Nous parlons la langue de chacun. »

Sajak taquine souvent White dans le segment final alors qu’ils terminent le spectacle. Certains échanges récents incluent lui demander si elle est une passionnée d’opéra, puis lui demander en plaisantant si elle a regardé de l’opéra « dans le chamois », et une blague effrontée sur la traque dans son jardin.

Les fans se sont opposés à certaines blagues, mais White semble les ignorer.

Dernière saison ensemble

Avec la retraite imminente de Sajak, White devra développer de nouvelles relations avec son remplaçant, Ryan Seacrest.

Seacrest a été annoncé comme successeur de Sajak peu de temps après la retraite de ce dernier, mais avant que la décision ne soit révélée, des fans ont demandé que White prenne la relève en tant qu’hôte avec la fille de Sajak, Maggie, prenant le rôle de White.

White ne semble pas avoir intérêt à prendre sa retraite de sitôt et serait en négociations pour renouveler son contrat, selon People.

Le média a rapporté qu’elle demandait une augmentation de salaire dans le cadre de son nouveau contrat. Sa dernière augmentation de salaire aurait eu lieu il y a près de 20 ans, puisque White gagne 3 millions de dollars par an tandis que Sajak gagne cinq fois plus, selon People via Puck.

Toute décision concernant le rôle de White dans la série au-delà de la saison 41 reste à voir, mais l’animateur attend avec impatience le dernier tour avec Sajak.

« Quand nous avons lancé @WheelofFortune, qui aurait pu imaginer que nous y serions encore 41 saisons plus tard ? » a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux après que Sajak ait annoncé sa retraite. « Je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir partagé la scène avec vous pendant toutes ces années et une de plus à venir. Bravo à vous, @patsajak ! »