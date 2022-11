Les Adelaide Strikers atteignent la finale du Big Bash féminin après avoir battu le Brisbane Heat dans un thriller | Nouvelles du cricket

Les Adelaide Strikers sont en finale de la Women’s Big Bash League, après avoir remporté un match passionnant contre Brisbane Heat.

Poursuivant 154, Bridget Patterson a frappé un 45 invaincu sur 26 balles alors que les Strikers ont gagné par six guichets.

Les Strikers avaient besoin de 23 points sur les deux derniers overs, et Patterson a frappé un quatre et un énorme six, réduisant le déficit à seulement neuf points depuis le dernier overs.

Patterson a franchi deux autres limites lors de la finale d’Amelia Kerr pour organiser un affrontement avec les Sixers de Sydney samedi au North Sydney Oval.

Plus tôt, Laura Wolvaardt (47 sur 45) et Deandra Dottin (39 sur 21) ont jeté les bases de l’héroïsme tardif de Patterson.

Les 43 de Kerr ont ancré les manches du Heat, tandis que Laura Harris (33 sur 14) a marqué des points tardifs pour les aider à établir un total compétitif, malgré le fait que Megan Schutt ait pris trois guichets pour 26 points.

Image:

Georgia Redmayne a boité blessée au milieu de la deuxième manche





Charlie Knott a pris un bon départ pour le Heat, prenant le guichet de Katie Mack pour seulement deux points dans la seconde, avant qu’une pause de jambe intelligente de Kerr ne trompe Tahlia McGrath pour que le capitaine de l’attaquant soit bloqué pendant sept, laissant Adélaïde 2- 27 dans les six plus.

Le Heat a dû regretter une série d’occasions manquées sur le terrain. Wolvaardt a été abandonné deux fois par Courtney Sippel les 17 et 21 et a reçu une autre bouée de sauvetage lorsque Georgia Redmayne a raté une souche.

Dottin a pris 11 balles pour régler avant de frapper quatre et six livraisons consécutives de Sippel et deux maximums avant d’être rattrapée au bowling de Jess Jonassen.

En prenant la prise, Redmayne, qui vient de revenir d’une blessure aux ischio-jambiers, a semblé se blesser au bas de la jambe gauche. Elle a dû être aidée depuis le sol, l’adolescente Ellie Johnstone prenant les gants.

Image:

Les Strikers affronteront les Sixers de Sydney samedi





Wovaardt n’était absent qu’à trois points d’un demi-siècle pour donner une lueur d’espoir au Heat, mais la poussée tardive de Patterson a suffi à envoyer les Strikers dans une deuxième finale consécutive.

Après avoir remporté le tirage au sort et choisi de frapper, le Heat a perdu les deux ouvreurs Danni Wyatt (5) et Georgia Redmayne (7) dans les trois premiers overs et étaient 88-4 après 14 overs.

Amelia Kerr a réglé les manches avec un coup mesuré, avant une apparition tardive de Harris, mais cela n’a pas suffi pour atteindre la finale.

