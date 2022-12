Les adaptateurs de bande de montre Pixel commencent à apparaître

Dans mon article sur les meilleurs bracelets Pixel Watch de Google, j’ai mentionné que j’avais acheté le bracelet en cuir artisanal hors de prix et officiel pour une raison – pour obtenir les connecteurs du bracelet de montre. À 80 $, ce n’est pas une décision que la plupart devraient envisager, mais il se trouve que j’avais un crédit à dépenser dans le Google Store et je l’ai utilisé pour cette raison. Pour tous les autres, l’attente a vraiment été longue pour que des connecteurs d’adaptateur vendus séparément arrivent, ce qui devrait coûter une fraction du coût.

Un lecteur m’a contacté ce week-end pour me montrer les leurs qui avaient été commandés sur Amazon. Après lui avoir donné un pouces vers le haut puis en allant en commander pour moi-même, je suis heureux d’annoncer qu’il existe maintenant une poignée d’options via Amazon qui devraient fonctionner.

Pour être clair, je fais référence aux petits connecteurs d’adaptateur Pixel Watch (ci-dessus) qui se fixent à la Pixel Watch et vous permettent ensuite de fixer votre propre bracelet de montre de 20 mm. C’est une situation dans laquelle nous nous trouvons depuis que Google a pris la décision malheureuse d’inclure une connexion de bande propriétaire avec sa première montre.

Dans l’image de notre lecteur ici, vous pouvez voir qu’il est allé avec une paire d’adaptateurs en acier inoxydable Miimall en noir qui permettait de fixer une très belle bande de cuir. La liste Amazon de Miimall comprend des options pour une ou deux paires et des couleurs argent, noir, or et or rose. Une seule paire coûte 12,99 $ et est disponible avec l’expédition Prime.

Il y en a d’autres, notamment des marques INDIGO et NineHorse. Ceux-ci ressemblent tous exactement au même produit qui a été importé et qui est maintenant vendu sur Amazon à des prix variables. Si vous êtes intéressé, prenez celui qui est le moins cher et en stock. Pour les avis, seuls les connecteurs Miimall ont vu des retours et la plupart sont positifs. Quelques personnes se sont plaintes d’un tremblement dans la connexion, tandis que d’autres ont pensé qu’elles correspondaient parfaitement et ont fourni des photos.

Option Amazon :

Il y a quelques semaines, les choix pour ces adaptateurs étaient rares dans des endroits comme Amazon et certains d’entre nous ont donc commandé des ensembles via des endroits comme Aliexpress. Les ensembles que j’ai commandés là-bas sont perdus quelque part dans un conteneur d’expédition international. Je suis heureux de voir des adaptateurs facilement disponibles sur Amazon maintenant.

Bravo B!