Les AD du Colorado dévoilent des tableaux de bord de données sur les poursuites

DENVER (AP) – Un groupe bipartisan de huit procureurs de district du Colorado a dévoilé jeudi des tableaux de bord de données en ligne fournissant des informations au public sur les affaires qu’ils poursuivent, y compris le statut racial et économique des accusés et les types de peines prononcées pour eux.

Cet effort fait partie d’une tendance chez un plus grand nombre de procureurs à l’échelle nationale à offrir plus de transparence au public sur le fonctionnement du système de justice pénale et à les aider également à remédier à toute disparité raciale et économique après les avoir d’abord identifiées dans les chiffres. Les données sont extraites des systèmes internes de gestion des dossiers, puis analysées de manière compréhensible par les procureurs et le grand public.

Les procureurs de district de villes comme Philadelphie et Chicago et de certaines parties de la Californie font partie de ceux qui ont commencé à utiliser des tableaux de bord de données – des collections interactives de graphiques et de tableaux montrant les données – pour promouvoir la transparence, a déclaré Seleeke Flingai, chercheur principal au Vera Institute for Justice. L’organisation de recherche et de politique a fourni une assistance technique pour aider les bureaux des procureurs de district à utiliser les données pour modifier les politiques affectant les disparités raciales et l’incarcération de masse, mais n’a pas été impliquée dans le projet du Colorado. Flingai n’était au courant d’aucun autre effort à l’échelle de l’État pour partager ces données autre que celui du Colorado.

Certaines juridictions sont allées plus loin que de simplement fournir les résumés affichés sur les tableaux de bord de données. Le bureau du procureur de Philadelphie publie des rapports interprétant les données sur des problèmes spécifiques et proposant des solutions, a déclaré Flingai. Le principal procureur de Chicago, qui a été parmi les premiers procureurs à utiliser les données, Kim Foxx, met également à disposition des données brutes afin que les gens puissent les analyser pour ce qu’ils recherchent, a déclaré Mona Sahaf, directrice adjointe du programme Reshaping Prosecution de Vera.

John Kellner, le principal procureur du 18e district judiciaire de la banlieue sud de Denver, a déclaré qu’il s’intéressait à l’exploration de plus de données sur les poursuites après avoir découvert que plus d’adolescents blancs étaient placés dans des programmes de déjudiciarisation que d’adolescents noirs parce que les adolescents noirs avaient tendance à vivre à Aurora, où le tribunal municipal n’offrait pas d’option de déjudiciarisation comme le faisaient les tribunaux municipaux d’autres parties du district.

“La disparité n’est pas nécessairement synonyme de discrimination, mais vous voulez comprendre pourquoi nous avons des résultats disparates”, a-t-il déclaré.

Kellner, le candidat républicain au poste de procureur général du Colorado aux élections de novembre, a déclaré qu’il espérait également que les données suivantes pourraient aider les procureurs de son district à se concentrer sur les plus grands contrevenants dans le problème croissant des vols de voitures.

La procureure du district de Denver, Beth McCann, a déclaré que les procureurs “nageaient en amont” contre une méfiance fondamentale à l’égard du gouvernement et devaient travailler pour gagner la confiance du public, en particulier des communautés de couleur après qu’une approche sévère contre la criminalité a conduit à une incarcération de masse sans offrir suffisamment d’aide aux marginalisés. personnes.

“Notre défi collectif est d’utiliser ces données pour comprendre notre travail et appliquer pour améliorer la sécurité publique et le système de justice pénale”, a déclaré McCann, une démocrate qui se décrit comme une procureure progressiste.

Le programme pilote volontaire du Colorado pour analyser les données et afficher les tableaux de bord a été réalisé avec l’aide du projet d’indicateurs de performance des poursuites, un effort conjoint dirigé par des chercheurs de l’Université Loyola de Chicago et de l’Université internationale de Floride, et du Colorado Evaluation and Action Lab de l’Université de Denver.

Ensuite, on demandera aux 14 autres procureurs de district du Colorado s’ils souhaitent également participer, a déclaré Lauren Gase, chercheuse principale et directrice de projet au laboratoire du Colorado. Les chercheurs examineront également de plus près les données raciales, a-t-elle déclaré.

Colleen Slevin, Associated Press