New Delhi: Les actrices d’antan Waheeda Rehman, Asha Parekh et Helen ont le temps de leur vie. Les actrices légendaires qui ont dirigé les écrans d’argent pendant des décennies s’amusent ensemble à Andamans.

Leurs nouvelles photos de vacances des îles Andaman et Nicobar deviennent virales en ligne.

Le producteur de Bollywood Tanujj Garg a partagé les photos des actrices sur son pseudo Instagram et l’a légendé: «Photo 1 le 10.05.21.

Si « Dil Chahta Hai » devait être refait avec trois grandes dames, ce serait avec ces #legends – Waheeda Rehman, Asha Parekh et Helen.

Profitant de leurs années de retraite, en vacances dans les Andamans. Plein de joie de vivre. Mettez un énorme sourire sur mon visage.

Finalement, ce qui nous reste quand nous sommes vieux, ce sont des jeunes du genre, des souvenirs, de l’amour et quelques bons amis.

#waheedarehman #helen #ashaparekh .. »

Tanujj a partagé trois photos sur son Insta, dans l’une des photos, le trio peut être vu en train de poser sur un bateau avant de porter leurs gilets de sauvetage. Sur une autre photo, Waheeda peut être vue en train de sourire et de conduire le bateau et sur la dernière photo, Waheeda et Asha ont une conversation intense.

Leur lien est assez célèbre parmi leurs fans et le trio a récemment été vu dans l’émission de télé-réalité «Dance Deewane saison 3».