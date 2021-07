Les actrices sont toujours considérées comme des objets sexuels dans l’industrie cinématographique : Mahika Sharma | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Mahika Sharma dit que dans l’industrie du divertissement, les actrices sont toujours considérées comme des objets sexuels.

Elle déclare : « Dans l’industrie du divertissement, les actrices sont toujours considérées comme des objets sexuels, surtout lorsque vous n’êtes pas un produit népotiste. De nombreuses filles sont victimes d’un directeur de casting ou de producteurs. C’est pourquoi la société ne considère pas le métier comme un bon métier. . Les gens ici pensent que nous, les actrices, sommes des prostituées de haut niveau. Avec le temps, les gens ne développeraient pas leur mentalité et ne nous respecteraient pas. C’est une chose triste. «

Partageant des expériences difficiles, Mahika, qui a commencé sa carrière après avoir remporté le concours de beauté Miss Teen Northeast, Inde, a également abordé le cas de pornographie de Raj Kundra, affirmant qu’elle se sentait mal pour sa femme Shilpa Shetty Kundra.

« De nombreuses personnes bien connues m’ont dit que lorsque vous donnez quelque chose, vous obtenez quelque chose. Sinon, vous continuez à lutter toute la vie. J’ai dû faire face à de nombreuses déclarations aussi dures. Quand nous voyons Shilpa Shetty comme une inspiration, lire sur son mari décompose notre cœur. »

Mahika est connu pour figurer dans des émissions de télévision comme Ramayana et FIR et figurera aux côtés de la star adulte Danny D, dans le prochain film de Bollywood « The Modern Culture ».