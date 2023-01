Les actrices du sud de l’Inde étourdissent dans de petites robes

Les fans de Shah Rukh Khan attendent avec impatience son film de retour Pathaan, mais avant la sortie du film, il a suscité de nombreuses controverses qui pourraient avoir un impact sur les chiffres du box-office. Et la dernière mise à jour de Kamaal R Khan, qui appartient également à l’industrie, affirme que la date de sortie de Pathaan a été reportée et que les réalisateurs vont changer le titre du film en bikini orange de Deepika Padukone qui a créé une énorme controverse sera également supprimé. Eh bien, KRK n’a définitivement aucune crédibilité, mais cette affirmation du critique autoproclamé a découragé les fans de SRK et comment.

C’est confirmer que #Pathaan le titre n’est plus. Le bikini orange n’est plus non plus. Mais maintenant, les réalisateurs ont décidé de reporter la sortie du film. L’annonce officielle peut avoir lieu aujourd’hui ou demain. KRK (@kamaalrkhan) 3 janvier 2023

Plus tôt, il y avait des nouvelles de King Khan intentant une action en justice contre KRK pour avoir diffamé et fait honte à Deepika Padukone à propos de la controverse sur le bikini bhagwa. Cette nouvelle a également été partagée par Kamaal sur son compte Twitter officiel où il a mentionné que Shah Rukh intenterait une action en justice contre lui pour avoir dit la vérité sur leur chanson Besharam Rang qui parle de montrer la peau.

Selon les nouvelles, #SRK va intenter une action en justice contre moi pour avoir dit la vérité qu’il y a trop de skin show dans la chanson #BeshramRang! Vous pouvez regarder ma critique de chanson et me dire si j’ai dit quelque chose de mal. https://t.co/paR3Ycl5HL KRK (@kamaalrkhan) 30 décembre 2022

Si #SRK pense que son film #Pathaan va devenir flop à cause de mon avis alors il se trompe. Son film va devenir flop pour 3 raisons. 1) mauvais nom. 2) même histoire et action. 3) boycott par le public. S’il me demande de ne pas critiquer le film, je ne le ferai pas. KRK (@kamaalrkhan) 30 décembre 2022

KRK a même affirmé que Pathaan serait un échec au box-office et a mentionné trois raisons à cela. Le critique autoproclamé a été massivement trollé et critiqué pour ce tweet et a fait face à de nombreuses critiques pour avoir dit des bêtises totales de la part des fans de Shah Rukh Khan. En parlant de Pathaan, il n’y a pas d’annonce officielle sur le retard, car les fans sont sûrs que King Khan viendra conquérir.