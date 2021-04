La nouvelle chaîne d’enrichissement d’uranium a été officiellement ouverte samedi par le président Hassan Rohani, alors que l’Iran célébrait sa Journée nationale de la technologie nucléaire.

«Une chaîne de 164 centrifugeuses IR6 a été lancée aujourd’hui, et cette chaîne est telle qu’elle peut nous fournir 10 fois plus de produit que la chaîne précédente. Cela signifie que les centrifugeuses précédentes étaient à 1 SWU, et cette nouvelle série est de 10 SWU », Rohani a déclaré, se référant aux unités de travail de séparation (UTS), qui est la mesure standard de l’effort nécessaire pour séparer les isotopes de l’uranium.

Le pays possède également des centrifugeuses IR-9 encore plus avancées, avec 50 UTS, a ajouté Rohani. Ces centrifugeuses, qui sont encore des prototypes, ont récemment subi une nouvelle série d’essais mécaniques.

Le président a rappelé que le programme nucléaire du pays ne sert que «Pacifique et civil» objectifs, rejetant les allégations répétées selon lesquelles Téhéran pourrait chercher à acquérir des armes nucléaires. De telles affirmations émanant de l’Occident découlent de la propre utilisation abusive de la technologie nucléaire par la région, a-t-il déclaré.

Si l’Occident regarde la morale et les croyances qui existent dans notre pays, ils constateront qu’ils ne devraient pas s’inquiéter et [get] sensibles à notre technologie nucléaire, mais parce qu’ils ont eux-mêmes utilisé cette technologie [inappropriately], ils pensent que nous ferons de même.

L’inauguration de la nouvelle chaîne d’enrichissement d’uranium intervient à la suite des pourparlers à Vienne sur le sort de l’accord nucléaire historique de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA). L’accord est resté dans les limbes depuis début 2018, lorsque le président américain de l’époque, Donald Trump, s’est éloigné de l’accord multinational, accusant Téhéran d’avoir violé d’une manière ou d’une autre ses « esprit » – malgré des observateurs indépendants confirmant à plusieurs reprises le respect de Téhéran.

Depuis lors, les États-Unis ont relancé d’anciennes sanctions et mis en œuvre plusieurs nouvelles mesures contre l’Iran. En réponse, Téhéran a suspendu la plupart de ses engagements dans le cadre du JCPOA, développant progressivement ses activités nucléaires au cours des derniers mois.

Les pourparlers de Vienne, au cours desquels les États-Unis et l’Iran n’ont pas communiqué directement, n’ont abouti à aucune avancée majeure. L’Iran a déclaré sans équivoque que seule la levée de toutes les sanctions américaines permettrait de relancer le JCPOA. Washington, cependant, n’a pas exprimé sa volonté de le faire, malgré la tendance affichée par l’administration Joe Biden à effacer tout l’héritage de Trump.

« Si l’Iran s’en tient à la position selon laquelle toute sanction imposée depuis 2017 doit être levée ou il n’y aura pas d’accord, alors nous nous dirigeons vers une impasse », un haut responsable du département d’État américain a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique après les pourparlers de vendredi.

