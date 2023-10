Les activités d’Halloween démarrent dans l’est de l’Ohio | Actualités, Sports, Emplois

LES ORGANISATIONS DE BELMONT, les comtés d’Harrison et de Monroe organiseront des événements de malle ou de friandises et d’autres activités d’Halloween dans les semaines à venir, la première ayant lieu aujourd’hui.

Le premier coffre ou friandise de la saison sera organisé par le comité de planification de Bellaire de 18 h à 19 h 30 mercredi au parc municipal de Bellaire. Les organisateurs de coffres ou de friandises et les participants adultes décorent souvent les coffres des voitures sur un thème de vacances et distribuent des bonbons aux enfants qui sont généralement déguisés. Cette pratique a été lancée comme une alternative potentiellement plus sûre à la tromperie ou au traitement et a gagné en popularité ces dernières années.

Jeudi, The Experience Church organisera son Rock the Pumpkin Trunk or Treat annuel de 18 h à 20 h à Bridgeport High School. L’église fournira des bonbons à tous les véhicules qui participeront. L’événement gratuit proposera également des food trucks et des tatouages ​​temporaires.

Le village de Holloway organisera une fête ou une friandise à 14 heures samedi à la propriété Holloway Old Timers. L’événement comprendra un concours de malles et un concours de costumes. Trunk or Treat aura lieu en conjonction avec le festival d’automne de l’église méthodiste de Holloway.

Le festival d’automne de l’église aura lieu samedi de midi à 15 heures et proposera des jeux et des promenades en foin. Pendant les activités, l’église organisera également un barbecue-bénéfice de midi jusqu’à ce que la nourriture soit épuisée. L’événement comprendra également une vente aux enchères et une table de desserts.

Après le festival, une marche de gâteaux d’Halloween et une danse parrainées par les cadets de Holloway auront lieu. La promenade en gâteaux aura lieu de 15 h 30 à 17 h et la danse aura lieu de 18 h à 22 h au pavillon Glen Helter.

Arbors at Woodsfield s’associe à Trustwell Living pour des friandises et des friandises à partir de 18 heures le 19 octobre à Westwood Place, situé au 37950 Airport Road, Woodsfield. Les véhicules seront décorés dans le parking pour un coffre ou une friandise, et les résidents distribueront des bonbons à l’intérieur de l’établissement. Des rafraîchissements seront fournis.

Le centre de culte concerné accueillera une malle ou une friandise de 17 h à 19 h le 21 octobre au centre de culte pertinent au large de l’US 40 à l’est de St. Clairsville.

Le 21 octobre également, le Wise Building du parc des expositions du comté de Belmont sera le site d’un événement de malle ou de friandises. Il aura lieu de midi à 14h

L’hôpital régional de l’Est de l’Ohio à Martins Ferry aura également son parking rempli de voitures décorées et de costumes de 17 h à 19 h le 24 octobre.

Buffalo Wild Wings, Sports Clips Haircuts et le cabinet d’avocats Lancione, Lloyd et Hoffman à St. Clairsville parraineront un tronc ou une friandise de 16 h 30 à 18 h 30 le 25 octobre au Buffalo Wild Wings à St. Clairsville. Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

Emerald Pointe Health and Rehabilitation à Barnesville accueillera un tronc ou une friandise de 18 h à 19 h 30 le 26 octobre dans le parking de l’établissement.

L’Église de Dieu de Bridgeport et le district de Brookside Park s’associent une fois de plus pour un coffre ou une friandise. L’événement aura lieu de 18 h à 19 h 30 le 28 octobre à l’église. L’événement de cette année a un thème occidental.

La Humane Society du comté de Harrison organisera une malle ou une friandise de 16 h à 18 h le 29 octobre au 84033 Mizer Road, Cadix.

Grace Church à Martins Ferry organisera également une malle ou une friandise le 29 octobre à partir de 14 heures.

Et le village de Lafferty organisera une malle ou une friandise de 15 h à 17 h le 29 octobre au stationnement du canton à partir de 17 h, précédée d’une fête d’Halloween pour les enfants de 15 h à 17 h au Lafferty Moose.







