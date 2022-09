Les activités de retour à St. Bede commencent le 29 septembre – Shaw Local

L’Académie St. Bede au Pérou organisera des festivités de retour à la maison tout au long du week-end, en commençant par le match annuel de la bouffée de poudre à 19 h le jeudi 29 septembre.

Le vendredi 30 septembre, le défilé de retour à la maison défilera dans le centre-ville du Pérou à 17 heures, avec le plus récent abbé de St. Bede, Michael Calhoun, OSB ’89, en tête de la marche. L’emplacement de choix pour s’asseoir pour le défilé sera du coin de l’ancien poste de police et bureau de poste à l’intersection de la rue Schuyler. Le défilé sera suivi du spectacle de variétés annuel des étudiants à 19 h 30 au gymnase Abbot Vincent. Vendredi soir, de nombreuses réunions de classe se réuniront également à divers endroits de la vallée de l’Illinois. Une liste des rassemblements et des liaisons de classe peut être trouvée à st-bede.com/homecoming.

Le samedi 1er octobre, la course/marche annuelle Jim Lattin 5K débutera à 8 h sur le campus. L’inscription sera mise en place à 7 h au refuge Saint-Bède pour ceux qui souhaitent s’inscrire ce jour-là. À 10 heures, la cérémonie du Temple de la renommée de l’athlétisme commencera, où l’abbé émérite Philip Davey, OSB ’65, Joan Jobst, Charles Link ’56 et le baseball universitaire de 1992 seront intronisés. Immédiatement après le temple de la renommée, la nomination et la dédicace de l’abbé Philip Davey, le terrain OSB aura lieu sur le terrain de balle molle.

Toujours le samedi, l’académie ouvrira ses portes de 11 h 30 à 13 h pour des visites des rénovations du deuxième étage, qui se sont achevées cet été. Les rénovations ultramodernes comprennent des salles de classe et des couloirs restaurés, avec des meubles de classe modernes, des casiers, des fenêtres et des améliorations de l’infrastructure, telles que les systèmes électriques, de chauffage et de refroidissement. Ces rénovations font toutes partie du projet Legacy en cours de l’académie.

Les rassemblements de talonnage et de réunion commenceront à 11 h 30 sur le campus et se poursuivront dans la soirée.

Le match de football universitaire débutera à 13 heures où St. Bede affrontera le Bureau Valley Storm. Pendant le spectacle de la mi-temps, la Golden Bedan Class de ’72 sera honorée. Chaque année, la classe célébrant sa 50e réunion de classe devient «Golden Bedans». En l’honneur de cette étape importante, la promotion de 1972 s’est réunie et a recueilli plus de 124 000 $ dans le cadre d’un cadeau de classe, qui était la restauration des rampes, des boiseries et des escaliers en terrazzo dans l’ancienne cage d’escalier principale historique.

Après le match de football Homecoming, le cinquième concert annuel de BruinsJam, avec une programmation de performances d’anciens élèves de St. Bede, se jouera dans la soirée.

Le dimanche 2 octobre, la messe annuelle des anciens élèves est à 10 heures, où une intronisation formelle de la classe Golden Bedan aura lieu. Le brunch annuel des Bruins, organisé par l’Association des anciens, suivra et se tiendra au Perino Science Center. Pendant le brunch, le Distinguished Alumnus Award de cette année sera remis à Paul D. Perona ’56. Les billets pour le brunch sont actuellement en vente.

Le week-end se terminera dimanche soir avec la danse étudiante annuelle des Retrouvailles.