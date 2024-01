Les activités de David Cameron à Greensill sont une « question d’intérêt » dans le cadre d’une enquête plus large sur la fraude | David Cameron

Les activités de David Cameron au sein de la société financière Greensill Capital, frappée par le scandale, constituent une « question d’intérêt » dans une enquête plus large menée par le Serious Fraud Office, selon le Guardian.

Le SFO, qui enquête et poursuit les fraudes, les pots-de-vin et la corruption au Royaume-Uni, a interrogé les personnes interrogées sur l’implication du ministre britannique des Affaires étrangères dans la société aujourd’hui disparue, selon des sources.

Le Guardian comprend que les activités de Cameron ont été discutées lors d’entretiens sensibles avec des témoins dans le cadre de l’enquête de longue durée du SFO. Un porte-parole de Cameron a refusé de répondre à des questions spécifiques sur l’enquête et son implication avec Greensill, mais a déclaré que le ministre des Affaires étrangères n’avait personnellement eu « aucun contact » avec le SFO.

Des hauts responsables qui travaillaient chez Greensill ont été interrogés dans le cadre d’une enquête plus large du SFO sur « des soupçons de fraude, de transactions frauduleuses et de blanchiment d’argent » dans des entreprises de l’empire de l’acier, de l’énergie et des matières premières de la Gupta Family Group Alliance (GFG), une enquête annoncée en 2021. GFG, propriété du magnat de l’acier Sanjeev Gupta, a toujours nié tout acte répréhensible.

Greensill était le principal bailleur de fonds du groupement industriel informel d’actifs dans l’énergie, l’acier et les matières premières fondé par Gupta.

Des témoins ont été interrogés sur le rôle joué par Cameron dans la promotion de Greensill auprès des investisseurs ainsi que sur son engagement et sa promotion auprès de GFG, selon le Guardian.

Greensill s’est spécialisé dans le financement de la supply chain, un moyen de avancer des liquidités aux entrepriseset a levé des sommes énormes auprès de banques, dont le Crédit Suisse, avant de s’effondrer en 2021.

Le SFO a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les détails d’une enquête en cours, qui examine également les « accords de financement de GFG avec Greensill Capital », qui a employé Cameron entre 2018 et 2021.

Le fondateur de la société financière, Lex Greensill, un banquier ayant des racines agricoles dans l’Australie rurale, a eu accès au cœur du gouvernement pendant le mandat de Cameron au n°10. En 2012, Greensill a partagé des cartes de visite montrant qu’il avait une adresse e-mail officielle au n°10 et travaillait sous le titre de « conseiller principal » au cabinet du Premier ministre. Greensill a ensuite embauché l’ancien Premier ministre comme conseiller en 2018.

Cameron a été largement critiqué pour avoir utilisé les contacts acquis lorsqu’il était Premier ministre pour faire personnellement pression sur les politiciens et les hauts fonctionnaires au nom de Greensill lorsqu’il travaillait pour lui. Il a envoyé des messages WhatsApp au chancelier de l’époque, Rishi Sunak, et des SMS à un ancien haut fonctionnaire du Trésor, Sir Tom Scholar, au plus fort de la pandémie de Covid.

Le lobbying du ministre des Affaires étrangères a montré un « manque significatif de jugement », selon une enquête parlementaire du ministère des Affaires étrangères. Comité du Trésor en 2021.

Cameron, qui a rejoint le gouvernement et a été nommé pair à la fin de l’année dernière, a précédemment déclaré qu’il n’avait joué « aucun rôle dans les décisions d’accorder du crédit, ni dans les conditions dans lesquelles ce crédit était accordé, à GFG ou à tout autre client ».

Au cours de leur enquête sur le scandale, les députés du comité du Trésor ont déclaré : « Nous remettons en question le jugement de Cameron concernant son lobbying en faveur de Greensill. »

Ils ont ajouté : « Cameron semble s’être fortement appuyé sur le conseil d’administration de Greensill comme garantie de sa propriété et de sa santé financière, alors qu’il aurait sans doute dû procéder à une évaluation plus large et plus approfondie de l’entreprise. Cameron disposait de signaux au moment où il faisait pression sur le Trésor et d’autres, ce qui aurait pu le conduire à une approche plus retenue.»

Ses efforts de lobbying, qui consistaient notamment à s’adresser directement aux hauts responsables chiffres de la Banque d’Angleterre ainsi qu’à Whitehall et Westminster, ont souligné la nécessité de soutenir les emplois industriels britanniques, notant le soutien de Greensill à GFG.

Greensill et son soutien à GFG ont fait l’objet d’enquêtes réglementaires et potentiellement pénales en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni.

Greensill a déclaré aux députés britanniques en 2021 : « À aucun moment mon entreprise ne se serait engagée dans le financement de créances que nous savions frauduleuses. » Il a refusé de commenter spécifiquement GFG, bien que Cameron ait qualifié la relation entre GFG et Greensill “symbiotique”.

Un porte-parole du ministre des Affaires étrangères a déclaré : « Lord Cameron n’a eu aucun contact avec l’OFS. »

Le parti travailliste a demandé à Cameron en décembre de révéler toute l’étendue des relations avec Gupta.

Nick Smith, le leader adjoint fantôme de la Chambre des communes, a écrit à Cameron pour lui demander de partager toute la correspondance et les documents liés à la relation Greensill/GFG et de fournir un compte rendu complet au Parlement de ce qu’il a partagé avec Sir sur les deux organisations. Laurie Magnus, conseillère en éthique du Premier ministre, lors de sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères.