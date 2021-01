Les actions de Twitter Inc ont chuté de 7% lundi, sur le point de supprimer environ 2,5 milliards de dollars de la valeur marchande de la société de médias sociaux après avoir suspendu définitivement le compte du président américain Donald Trump.

La glissade est survenue alors que certains républicains se sont heurtés au cours du week-end à la plate-forme pour bâillonner l’un de ses participants les plus regardés, les commerçants soulignant également des signes que l’affaire alimentait davantage les appels à une plus grande réglementation de la Big Tech.

Le compte de Trump comptait plus de 88 millions d’abonnés et avait été retweeté des milliards de fois.

«Trump a une clientèle très fidèle et très fidèle et beaucoup de ces globes oculaires disparaîtront si Trump est définitivement interdit de poster», a déclaré Andrea Cicione, responsable de la stratégie chez le courtier TS Lombard.

D’autres plateformes de médias sociaux, dont Facebook Inc., ont rapidement émis des interdictions similaires contre le président sortant la semaine dernière après les violences à Capitol Hill.

Mais la baisse des parts de Twitter dans le trading avant commercialisation a été beaucoup plus lourde que pour l’un de ses pairs.

Les médias américains ont également rapporté que la police de San Francisco se préparait à une éventuelle manifestation de partisans pro-Trump devant le siège de Twitter lundi. (https://bit.ly/35qDDfG)

Twitter a déclaré vendredi que la suspension de Trump était due au risque de nouvelles violences, à la suite de la prise d’assaut du Capitole américain mercredi dernier.

C’était la première fois que la société interdisait un chef d’État et était accompagnée de la suspension des comptes appartenant à des fans au vitriol de Trump.

Le commissaire de l’Union européenne, Thierry Breton, a déclaré que les événements au Capitole étaient susceptibles d’annoncer une ère de réglementation plus stricte des médias sociaux, en la comparant à la répression mondiale du terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001.

«Le fait qu’un PDG puisse débrancher le haut-parleur de POTUS sans aucun contrôle et contrepoids est déroutant», a-t-il écrit dans une colonne pour Politico.

«Ce n’est pas seulement une confirmation de la puissance de ces plates-formes, mais cela montre également de profondes faiblesses dans la façon dont notre société est organisée dans l’espace numérique.

Twitter, Facebook et Google ont fait face à une augmentation du coût de la modération du contenu sur leurs plates-formes ces dernières années, jusqu’ici contrée par l’augmentation des revenus qu’ils tirent de la publicité et d’autres services.

Le président élu américain Joe Biden a été cité pour avoir critiqué «l’arrogance écrasante» des dirigeants du secteur et les analystes s’attendent à davantage de mesures juridiques pour contrer le pouvoir de Facebook et d’autres au cours des quatre prochaines années.

« La modération incrémentielle peut être la bienvenue, mais elle n’est pas bon marché et pourrait profiter à Facebook, qui emploie déjà une armée de modération (environ six fois) plus grande que l’effectif de Twitter », ont écrit les analystes de Bernstein dans une note.