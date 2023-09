Les actions Tesla clôturent en baisse de 5 % après des baisses de prix et une actualisation du modèle 3

Tesla les actions ont chuté de 5 % vendredi après que le constructeur de voitures électriques a réduit les prix de certains modèles aux États-Unis et a réduit le prix de son logiciel d’aide à la conduite haut de gamme.

Le titre a clôturé à 245,01 $. Il est encore en hausse de près de 100 % cette année après avoir gagné 2,7 % sur la semaine.

Alors que le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré dans le passé que le prix de l’option d’assistance à la conduite premium de Tesla, commercialisée sous le nom de logiciel de conduite entièrement autonome, ne ferait qu’augmenter, la société a réduit le prix de 3 000 $ contre 15 000 $ aux États-Unis pour les clients qui achètent. le faire dès le départ plutôt que via un abonnement mensuel. Les abonnés paient entre 99 $ et 199 $ par mois, selon qu’ils effectuent une mise à niveau à partir d’une version standard ou d’une autre version premium.

Tesla réduit également les prix des véhicules en stock aux États-Unis, notamment sa berline d’entrée de gamme Model 3, sa berline de luxe Model S et le SUV Model X. En Chine, Tesla réduit le prix des Model S et Model X d’environ 7 %.

La réduction FSD fait suite à des informations selon lesquelles la National Highway Traffic Safety Administration est sur le point de terminer une enquête de plusieurs années sur d’éventuels défauts de sécurité des systèmes d’aide à la conduite de Tesla. L’enquête a débuté après une série d’accidents impliquant des véhicules de secours à l’arrêt, commis par des conducteurs de Tesla soupçonnés d’utiliser des fonctions d’assistance à la conduite.

La baisse de prix de certaines voitures Model X aux États-Unis rend le SUV éligible à un allégement fiscal de 7 500 $ pour les acheteurs qualifiés. Cependant, les baisses de prix sur les Model S et X ont contrarié certains anciens clients aux États-Unis et en Chine, qui se sont plaints sur les réseaux sociaux que la baisse du prix nuit à la valeur de revente de leurs voitures et qu’ils paient des frais d’assurance plus élevés parce que leur la voiture était plus chère.

Pendant ce temps, la mise à jour du modèle 3 de Tesla, officiellement révélée vendredi, comprenait des changements controversés, tels qu’un clignotant « sans tige ». Pilotes du modèle 3 redessiné en Chine et l’UE devra appuyer sur un bouton sur l’écran tactile pour indiquer qu’il est sur le point de changer de voie ou de tourner. Le rafraîchissement du modèle 3 de base est proposé à un prix environ 12 % plus élevé en Chine que son prédécesseur.

Également connu sous le nom de « Highland », le modèle 3 rafraîchi comprend une batterie à plus longue autonomie. Le site Web de Tesla Chine indique que la version haut de gamme du modèle 3 actualisé peut parcourir jusqu’à 713 km (443 miles) avec une seule charge et que le modèle de base peut parcourir 606 km (377 miles). La nouvelle variante Model 3 présente également plusieurs modifications de conception, notamment un écran tactile qui permet aux passagers arrière de régler les paramètres de confort et de divertissement, ainsi que des modifications apportées au design extérieur du véhicule, avec de nouvelles couleurs disponibles.

En raison de son prix, les analystes de Bank of America ont écrit dans une note : « Nous pensons que l’impact des débuts du nouveau modèle 3 sur les concurrents chinois des véhicules électriques devrait être gérable étant donné que le prix d’entrée de la berline est bien supérieur aux attentes des consommateurs. »

Les analystes ont déclaré que les pairs du Model 3 en Chine incluent les voitures électriques P7 de XPeng, Han et Seal de BYD et les voitures électriques C01 de Leapmotor..

Compte tenu de l’augmentation du prix de départ, le volume des ventes initiales du modèle 3 actualisé en Chine pourrait ne pas être aussi élevé que prévu, ont-ils déclaré. Les analystes restent néanmoins positifs quant aux perspectives de ventes du véhicule ce trimestre, car les consommateurs attendent cette mise à niveau.

Cette semaine également, Tesla a été confrontée à des rapports faisant état de nouvelles enquêtes fédérales sur l’entreprise par la Securities and Exchange Commission des États-Unis et un procureur fédéral de Manhattan pour savoir si elle avait délibérément induit les consommateurs en erreur avec ses précédentes allégations sur l’autonomie des batteries de véhicules électriques, et ressources mal utilisées au profit de Musk personnellement.

Concernant l’utilisation des ressources de l’entreprise, Musk a démenti vendredi les informations selon lesquelles Tesla envisageait de lui construire une « maison de verre » près d’Austin, au Texas.

MONTRE: Le marché chinois des véhicules électriques est dominé par BYD et Tesla