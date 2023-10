Les actions Tesla chutent de 6% après les bénéfices, commentaire d’Elon Musk

Elon Musk, PDG de SpaceX et Tesla, arrive à un forum bipartisan du Sénat américain sur l’intelligence artificielle au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 13 septembre 2023.

Actions de Tesla a chuté de plus de 6 % jeudi, un jour après que le constructeur de voitures électriques a publié des résultats du troisième trimestre qui ont raté les bénéfices et les résultats financiers.

Tesla a déclaré un chiffre d’affaires de 23,35 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 66 cents par action, tous deux inférieurs aux estimations attendues par Wall Street. C’était la première fois que Tesla manquait à la fois des bénéfices et des revenus depuis le deuxième trimestre 2019.

Lors de l’appel trimestriel de l’entreprise avec les investisseurs, le PDG Elon Musk a partagé des commentaires pessimistes sur l’état de l’économie mondiale, exprimant ses inquiétudes concernant l’environnement de taux d’intérêt élevés et a déclaré qu’il était plus difficile pour les consommateurs d’acheter des voitures.

Musk a déclaré que Tesla s’efforçait de réduire les coûts de ses véhicules, une priorité qu’elle accorderait avant que l’entreprise ne se lance à fond dans la construction d’une nouvelle usine au Mexique.

« Nous devons rendre nos produits plus abordables pour que les gens puissent les acheter », a déclaré Musk lors de l’appel.

Les analystes de Bank of America ont réitéré leur note neutre sur le titre et ont réduit leurs estimations pour le quatrième trimestre et les années suivantes de Tesla en raison de son « profil de marge brute plus faible ». Les analystes ont également exprimé leur surprise quant au temps consacré par Musk à discuter de l’économie mondiale.

« Il est intéressant de noter qu’Elon Musk (PDG) a consacré beaucoup de temps à l’environnement macroéconomique plus large et aux effets des taux d’intérêt actuellement élevés », ont écrit les analystes de Bank of America dans une note publiée jeudi.

De même, les analystes de Morgan Stanley ont déclaré jeudi qu’en dépit des résultats décevants de Tesla au troisième trimestre, les « commentaires prudents » sur l’économie sont ce qui « a donné le ton à la réaction immédiate des actions ».

« À notre avis, le 3T23 a été l’une des conférences téléphoniques Tesla les plus prudentes que nous ayons entendues depuis des années », ont écrit les analystes de Morgan Stanley. Ils ont ajouté qu’il était juste de s’inquiéter des taux d’intérêt, mais se sont demandé dans quelle mesure la prudence de Tesla était réellement due à la concurrence ou au ralentissement de la demande.

Lors de l’appel aux investisseurs, Musk a également déclaré qu’il souhaitait « modérer les attentes concernant le Cybertruck », et il a noté qu’il faudra un an ou plus avant que le véhicule soit un « contributeur de flux de trésorerie positif significatif ».

Le commentaire de Musk a suffi à inquiéter les analystes de la Deutsche Bank.

« Les résultats manqués de Tesla au troisième trimestre et les commentaires prospectifs prudents concernant la demande de véhicules, les perspectives de croissance pour 2024, la montée en puissance lente et coûteuse du Cybertruck et le calendrier incertain de la plate-forme de nouvelle génération renforcent nos inquiétudes publiées sur les fondamentaux difficiles de l’entreprise à l’approche de l’année prochaine. » » ont écrit jeudi les analystes de la Deutsche Bank dans une note.

Les analystes ont déclaré qu’ils restaient préoccupés par la croissance de Tesla en 2024.

—Lora Kolodny et Michael Bloom de CNBC ont contribué à ce rapport.