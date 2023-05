Les actions technologiques sont de retour, tirées par l’engouement pour l’IA, ralentissant les hausses de taux

Et avec l’optimisme qui souffle sur le fait que les législateurs sont sur le point de conclure un accord pour relever le plafond de la dette et que la Réserve fédérale pourrait ralentir son rythme de hausse des taux d’intérêt, le marché boursier de cette année commence à ressembler moins à 2022 et plus à la technologie heureuse décennie qui l’a précédé.

Excitation entourant le fabricant de puces Nvidia le rapport sur les bénéfices de l’explosion et sa position de leader dans la technologie de l’intelligence artificielle ont conduit le rallye de cette semaine, mais les investisseurs ont également acheté des actions de Microsoft , Méta et Alphabet qui ont chacun leur propre histoire d’IA à raconter.

Le Nasdaq Composite a clôturé vendredi son cinquième gain hebdomadaire consécutif, bondissant de 2,5% au cours des cinq derniers jours, et est maintenant en hausse de 24% cette année, dépassant de loin les autres principaux indices américains. Le S&P 500 est en hausse de 9,5 % sur l’année et le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2 %.

Pour commencer l’année, le thème principal de la technologie était les licenciements et les réductions de coûts. Bon nombre des plus grandes entreprises du secteur, notamment Meta, Alphabet, Amazone et Microsoft, supprimaient des milliers d’emplois après une année 2022 lamentable pour la croissance des revenus et les cours des actions. Dans les rapports sur les résultats, ils ont mis l’accent sur l’efficacité et leur capacité à « faire plus avec moins », un thème qui résonne avec la foule de Wall Street.

Mais les investisseurs se sont tournés vers l’IA maintenant que les entreprises présentent des applications réelles de la technologie à la mode depuis longtemps. OpenAI a explosé après la sortie du chatbot ChatGPT l’année dernière, et son plus gros investisseur, Microsoft, intègre la technologie de base dans autant de produits que possible.

Google, quant à lui, vante à chaque occasion son modèle d’IA rival, et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, préférerait de loin parler aux actionnaires des progrès de son entreprise en matière d’IA plutôt que des efforts de l’entreprise en matière de métaverse.

Entrez Nvidia.

Le fabricant de puces, mieux connu pour ses unités de traitement graphique (GPU) qui alimentent les jeux vidéo avancés, surfe sur la vague de l’IA. L’action a grimpé de 25% cette semaine pour atteindre un record et a porté la capitalisation boursière de la société à près de 1 billion de dollars après que les bénéfices du premier trimestre aient dépassé les estimations.

Les actions Nvidia sont désormais en hausse de 167 % cette année, dépassant toutes les sociétés du S&P 500. Les trois premiers gagnants suivants de l’indice sont également des sociétés technologiques : Meta, Micro-systèmes avancés et Force de vente .