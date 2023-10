(RTTNews) – Le marché boursier sud-coréen a mis fin vendredi à la chute de deux jours au cours de laquelle il avait plongé de plus de 80 points, soit 3,8 pour cent. Le KOSPI se situe désormais juste au-dessus du plateau de 2 300 points et il devrait se maintenir dans cette zone lundi.

Les prévisions mondiales pour les marchés asiatiques sont modérées en raison de bénéfices faibles et d’une inflation légèrement plus élevée. Les marchés européens étaient en baisse et les bourses américaines étaient mitigées et les marchés asiatiques devraient diviser la différence.

Le KOSPI a terminé en légère hausse vendredi suite aux gains des sociétés chimiques, à la faiblesse des valeurs financières et à une image mitigée des valeurs technologiques.

Pour la journée, l’indice a augmenté de 3,73 points ou 0,16 pour cent pour terminer à 2 302,81. Le volume était de 505,8 millions d’actions d’une valeur de 7,8 billions de won. Il y a eu 444 gagnants et 420 déclinants.

Parmi les actifs, Shinhan Financial a reculé de 0,14 pour cent, tandis que KB Financial a reculé de 1,50 pour cent, Hana Financial a baissé de 1,44 pour cent, Samsung Electronics a avancé de 0,90 pour cent, Samsung SDI a grimpé de 6,86 pour cent, LG Electronics a chuté de 3,51 pour cent, SK Hynix a coulé de 0,75 pour cent, Naver a bondi de 1,92 pour cent. pour cent, LG Chem a grimpé de 2,93 pour cent, Lotte Chemical a grimpé de 1,11 pour cent, S-Oil a perdu 0,44 pour cent, SK Innovation a chuté de 0,32 pour cent, POSCO a augmenté de 0,36 pour cent, SK Telecom a augmenté de 0,51 pour cent, KEPCO s’est renforcé de 1,65 pour cent, Hyundai Mobis a augmenté de 1,85 pour cent, Hyundai Motor a chuté de 2,17 pour cent et Kia Motors de 1,60 pour cent.

L’avance de Wall Street n’est pas très claire puisque les principales moyennes ont ouvert de manière mitigée vendredi et ont terminé de la même manière.

Le Dow a chuté de 366,71 points ou 1,12 pour cent pour terminer à 32 417,59, tandis que le NASDAQ a ajouté 47,41 points ou 0,38 pour cent pour clôturer à 12 643,01 et le S&P 500 a chuté de 19,86 points ou 0,48 pour cent pour terminer à 4 117,37.

Pour la semaine, le Dow Jones a chuté de 2,1 pour cent, le S&P 500 de 2,5 pour cent et le NASDAQ de 2,6 pour cent.

Le rebond du NASDAQ reflète une réaction positive aux résultats d’Amazon (AMZN) et du géant des semi-conducteurs Intel (INTC), qui ont dépassé les estimations, tandis que les résultats décevants de Chevron (CVX) ont lourdement pesé sur le Dow Jones.

Les commerçants digéraient également un rapport du Département du Commerce montrant que les prix à la consommation ont augmenté de 0,4 pour cent en septembre, correspondant à la hausse d’août. Les économistes s’attendaient à une hausse des prix de 0,3 pour cent.

Les prix du pétrole brut ont fortement augmenté vendredi alors que les tensions au Moyen-Orient s’intensifiaient avec l’expansion des opérations des forces terrestres israéliennes à Gaza. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate pour décembre ont augmenté de 2,33 $ ou 2,8 pour cent à 85,54 $ le baril. Les contrats à terme sur le brut WTI ont enregistré une perte hebdomadaire de 3,6 pour cent.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.