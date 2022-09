Les actions technologiques ont connu la pire période de deux semaines depuis le début de la pandémie

Pendant ce temps, alors que la hausse des taux a poussé le rendement des bons du Trésor à 10 ans à son plus haut niveau en 11 ans, le dollar s’est renforcé. Cela rend les produits américains plus chers dans d’autres pays, ce qui nuit aux entreprises technologiques qui exportent beaucoup.

Le martelage des marchés cette semaine a été l’action continue de la Fed, qui a relevé mercredi les taux d’intérêt de référence de trois quarts de point de pourcentage supplémentaires et a indiqué qu’elle continuerait de grimper bien au-dessus du niveau actuel alors qu’elle tentait de faire baisser l’inflation de ses niveaux les plus élevés. depuis le début des années 1980. La banque centrale a porté son taux des fonds fédéraux à une fourchette de 3% à 3,25%, le plus élevé depuis le début de 2008, après le troisième mouvement consécutif de 0,75 point de pourcentage.

Les investisseurs se débarrassent des actions technologiques depuis la fin de 2021, pariant que la hausse de l’inflation et la hausse des taux d’intérêt auraient un impact démesuré sur les entreprises qui ont le plus rebondi pendant les périodes de boom. Le Nasdaq se situe désormais juste au-dessus de son creux de deux ans de juin.

Parmi le groupe des sociétés à méga capitalisation, Amazon a connu la pire semaine, chutant de près de 8 %. Google parent Alphabet et Facebook parent Meta ont chacun glissé d’environ 4 %. Les trois entreprises sont au milieu de réductions de coûts ou de gels d’embauche, car elles prévoient une combinaison d’affaiblissement de la demande des consommateurs, de dépenses publicitaires tièdes et de pressions inflationnistes sur les salaires et les produits.

Comme CNBC l’a rapporté vendredi, le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a été confronté à des questions passionnées de la part des employés lors d’une réunion générale cette semaine. Les membres du personnel se sont dits préoccupés par les réductions de coûts et les récents commentaires de Pichai concernant la nécessité d’améliorer la productivité de 20 %.

La saison des résultats technologiques est dans environ un mois et les attentes de croissance sont modérées. Alphabet devrait enregistrer une croissance à un chiffre de ses revenus après avoir augmenté de plus de 40 % un an plus tôt, tandis que Meta envisage un deuxième trimestre consécutif de baisse des ventes. La croissance d’Apple devrait atteindre un peu plus de 6 %. Les attentes pour Amazon et Microsoft sont plus élevées, à environ 10 % et 16 %, respectivement.

La dernière semaine a été particulièrement difficile pour certaines entreprises de l’économie du partage. Airbnb, Uber, Lyft et DoorDash ont tous subi des baisses comprises entre 12% et 14%. Sur le marché des logiciels cloud, qui a grimpé en flèche ces dernières années avant de plonger en 2022, certaines des baisses les plus prononcées ont concerné les parts de GitLab (-16%), Bill.com (-15%), Asana (-14%) et Confluent ( -13%).