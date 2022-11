Les actions technologiques montent en flèche après que l’IPC montre un ralentissement de l’inflation

Les actions technologiques ont grimpé en flèche jeudi après que l’indice des prix à la consommation a montré des signes de ralentissement de l’inflation. Les actions des secteurs de l’informatique en nuage, du commerce électronique et des paiements ont fait preuve d’une force particulière, mais la reprise a considérablement stimulé presque toutes les entreprises technologiques.

Partages du moteur de jeu Unité ont augmenté de plus de 24 %, les entreprises fintech comme Bloquer et Coinbase ont grimpé de 15 % et 9 %, respectivement, les sociétés de cloud et de logiciels comme Atlassian et Flocon de neige ont augmenté d’environ 15 % et les entreprises de commerce électronique comme Amazone , coupang , Etsy et Shopify ont tous augmenté d’au moins 11 %.

Le WisdomTree Cloud Computing Fund, un panier d’actions de logiciels cloud, a connu jeudi sa meilleure journée jamais enregistrée, avec une hausse de 12%. Il est toujours en baisse de 50% pour l’année.

Les mouvements étaient plus élevés que l’ensemble du marché. La S&P 500 était en hausse de près de 4% jeudi et la technologie lourde Indice composite Nasdaq était en hausse de 5 %.

La reprise du marché a suivi la nouvelle selon laquelle les prix à la consommation ont augmenté moins que prévu, à peine 0,4 %, en octobre. La nouvelle arrive à un moment clé alors que les acheteurs se préparent à acheter des cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

