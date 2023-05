Les actions technologiques montent en flèche alors qu’une vague d’intérêt pour l’IA entraîne un rallye de 4 milliards de dollars

Le terme est presque aussi ancien que les ordinateurs électroniques eux-mêmes, inventé en 1955 par une équipe comprenant le légendaire informaticien de Harvard Marvin Minsky. En l’absence de définition stricte de l’expression et de l’attrait de milliards de dollars de financement pour quiconque saupoudre l’IA dans des documents de présentation, presque tout ce qui est plus complexe qu’une calculatrice a été appelé intelligence artificielle par quelqu’un.

L’IA est déjà dans nos vies d’une manière que vous ne réalisez peut-être pas. Les effets spéciaux de certains films et assistants vocaux comme Alexa d’Amazon utilisent tous des formes simples d’intelligence artificielle. Mais dans le débat actuel, l’IA en est venue à signifier autre chose.

Cela se résume à ceci : la plupart des ordinateurs de la vieille école font ce qu’on leur dit. Ils suivent les instructions qui leur sont données sous forme de code. Mais si nous voulons que les ordinateurs résolvent des tâches plus complexes, ils doivent faire plus que cela. Pour être plus intelligents, nous essayons de leur apprendre à apprendre d’une manière qui imite le comportement humain.

On ne peut pas apprendre aux ordinateurs à penser par eux-mêmes, mais on peut leur apprendre à analyser des informations et à tirer des conclusions à partir de modèles au sein d’ensembles de données. Et plus vous leur en donnez – les systèmes informatiques peuvent maintenant gérer de très grandes quantités d’informations – mieux ils devraient s’y prendre.

Les versions les plus réussies de l’apprentissage automatique de ces dernières années ont utilisé un système connu sous le nom de réseau de neurones, qui est modélisé à un niveau très simple sur la façon dont nous pensons qu’un cerveau fonctionne.