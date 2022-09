Un trader travaille à la Bourse de New York NYSE à New York, le 26 août 2022.

Les six plus grandes entreprises technologiques américaines ont perdu plus de 500 milliards de dollars de valeur mardi après qu’un rapport sur l’inflation étonnamment élevé en août a fait chuter les actions technologiques. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1 % pour le mois et de 8,3 % d’une année à l’autre, même si les prix de l’essence ont chuté.

L’ETF Invesco QQQ, un fonds négocié en bourse qui suit les 100 sociétés non financières les plus cotées au Nasdaq, a subi une baisse de 5,5 % lors de sa pire journée de négociation depuis mars 2020. Les 10 principaux titres du fonds comprennent Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Méta et Nvidia.

Le Nasdaq Composite a chuté de 5,16 % pour terminer la journée à 11 633,5, plus raide que n’importe quel jour depuis juin 2020. Le Dow Jones Industrial Average a glissé de 1 276,37 points, ou 3,94 %, pour clôturer à 31 104,97 et le S&P 500 a chuté de 4,32 % à 3 932,69.

Voici les entreprises qui ont enregistré certaines des plus grosses pertes :

Apple a perdu 154,11 milliards de dollars de capitalisation boursière et a chuté de 5,87 %, sa plus forte baisse depuis septembre 2020

Microsoft a perdu 109,33 milliards de dollars et a chuté de 5,5 %, sa plus forte baisse depuis septembre 2020

Alphabet (qui détient Google) a perdu 85,32 milliards de dollars et a chuté de 5,9 %, sa plus forte baisse depuis mars 2020

Amazon a perdu 98,11 milliards de dollars et a chuté de 7,06%, sa plus forte baisse depuis mai 2022

Meta (anciennement Facebook) a perdu 42,55 milliards de dollars et a chuté de 9,37 %, sa plus forte baisse depuis février 2022

Nvidia a perdu 34,21 milliards de dollars et a baissé de 9,47%, sa plus forte baisse depuis mars 2020

Le rapport sur l’inflation d’août est l’un des derniers que la Fed verra avant sa réunion des 20 et 21 septembre, au cours de laquelle la banque centrale devrait procéder à sa troisième hausse consécutive des taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage pour juguler l’inflation. Le rapport pourrait amener la Fed à poursuivre ses hausses agressives plus longtemps que certains investisseurs ne l’avaient prévu.