Les actions technologiques clôturent leur premier rallye de six semaines depuis janvier 2020

Les actions technologiques n’ont toujours pas complètement rebondi après une misérable année 2022, mais elles récompensent les investisseurs qui ont vu la vente comme trop extrême.

Le Nasdaq Composite a gagné 2% cette semaine, concluant le sixième rallye hebdomadaire consécutif pour l’indice à forte composante technologique. C’est la plus longue période de ce type depuis janvier 2020, avant que la pandémie de Covid ne frappe les États-Unis

Les actions dans tous les domaines ont connu une forte augmentation vendredi après un solide rapport sur l’emploi en mai et l’adoption par le Sénat d’un projet de loi sur le plafond de la dette jeudi soir, ce qui a permis aux États-Unis d’éviter un défaut de paiement. Le président Biden doit encore signer le projet de loi.

Alors que les gains de la semaine dernière ont été stimulés par Nvidia rapport sur les résultats et un regain d’optimisme autour de la demande de technologies alimentant les charges de travail d’intelligence artificielle, cette semaine n’a pas vu de nouvelles notables dans le groupe des méga-caps. Mais la dynamique ascendante s’est poursuivie.

Parmi les sociétés du Nasdaq les plus précieuses, Tesla a ouvert la voie, avec une augmentation de 11 % pour la semaine. Les actions du constructeur de véhicules électriques sont désormais en hausse de 74% pour l’année après avoir perdu environ les deux tiers de leur valeur en 2022.

Tesla et Nvidia, qui ont grimpé de 169 % cette année, ont contribué à faire grimper le Nasdaq de 27 % en 2023, dépassant de loin le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average. Après avoir culminé fin 2021, le Nasdaq a chuté de 33 % l’an dernier, sa plus forte baisse depuis la crise financière, en raison des inquiétudes entourant l’inflation et la hausse des taux d’intérêt. L’indice est toujours à environ 18 % de son niveau record.

« Je me concentre ici sur la technologie des méga-capitalisations et sur les semi-conducteurs également », a déclaré Danielle Shay, vice-présidente des options chez Simpler Trading, dans une interview sur « The Exchange » de CNBC vendredi. « Le commerce de l’IA a été absolument phénoménal. »

Dans le coin des logiciels cloud de la technologie, certains rapports sur les bénéfices continuent de donner un coup de pouce.

MongoDB , le développeur d’une base de données basée sur le cloud, a bondi de 33 % pour la semaine. La société a annoncé jeudi des bénéfices et des revenus supérieurs aux estimations des analystes et a relevé ses prévisions pour l’exercice 2024.

Lors de l’appel aux résultats de MongoDB, le PDG Dev Ittycheria a déclaré que les produits de son entreprise sont de plus en plus utilisés, les clients recherchant l’efficacité et la réduction des coûts.

« Il est clair que les clients continuent d’examiner attentivement leurs investissements technologiques et doivent décider quelles technologies sont indispensables, par opposition à simplement agréables à avoir », a-t-il déclaré.

Fournisseur de cybersécurité SentinelleUn et développeur de logiciels Téléavertisseur connu le revers de l’équation.

SentinelOne a plongé de 35% pour la semaine après que la société a abaissé ses prévisions et annoncé des licenciements. Le chef des finances, David Bernhardt, a déclaré lors de l’appel aux résultats de SentinelOne que les gros clients utilisaient moins la technologie et qu’en raison de « l’environnement macro actuel, nous nous attendons à ce que ces tendances d’utilisation et de consommation à la baisse persistent ».

PagerDuty a chuté de 14% cette semaine. Le fournisseur de technologie qui aide les services informatiques à répondre aux incidents a réduit ses prévisions pour l’année « en prévision d’une pression continue » sur les petites et moyennes entreprises, a déclaré le directeur financier Howard Wilson lors de l’appel.

