Les régulateurs ont infligé à Alibaba une amende record de 2,8 milliards de dollars au cours du week-end pour avoir étouffé la concurrence dans le commerce de détail en ligne, puis ont rencontré lundi la filiale Ant et lui ont ordonné de se restructurer en tant que société de portefeuille financière.

Puis mardi, l’Administration d’État pour la régulation du marché a mis en garde 34 « plateformes Internet » chinoises lors d’une réunion pour apprendre de la répression d’Alibaba et soumettre un plan de conformité aux pratiques anti-monopole dans un délai d’un mois.

Les régulateurs chinois ont concentré leur attention ces derniers mois sur le géant du commerce électronique de Jack Ma et sa filiale fintech Ant Group, dont l’introduction en bourse géante a été brusquement suspendue en novembre. Les autorités avaient commencé à enquêter sur Alibaba en décembre, principalement pour une pratique consistant à forcer les commerçants à choisir l’une des deux plates-formes, plutôt que de leur permettre de travailler avec les deux.

Les détails des 12 engagements des entreprises publiés mercredi variaient selon le secteur d’activité et discutaient généralement des efforts visant à soutenir une concurrence loyale et la protection des données des consommateurs. Les sociétés répertoriées comprenaient Baidu, JD.com, Meituan, la société de logiciels antivirus Qihoo 360, la plate-forme de médias sociaux de type Twitter Sina Weibo, la société mère de TikTok ByteDance, le site de commerce électronique d’achat groupé Pinduoduo, le détaillant d’électronique Suning et la société de commerce électronique Vipshop.

Les annonces sont les premières d’une série de promesses de ce type qui doivent être prises au cours des trois prochains jours, a déclaré le régulateur.

Parmi les autres noms négociés aux États-Unis ou à Hong Kong mentionnés dans la liste de mardi des 34 plates-formes Internet qui n’étaient pas incluses dans le premier tour de mercredi, figuraient iQiyi, Bilibili, Kuaishou, Mogu et 58.com.

– Arjun Kharpal de CNBC a contribué à ce rapport.