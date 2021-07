Les actions technologiques chinoises étendent leurs pertes. Façons de jouer la vente

Bien qu’investir via Apple, Tesla ou Starbucks ne soit pas exactement « sans risque » compte tenu du resserrement réglementaire, leurs revenus provenant d’autres régions pourraient atténuer le choc d’un ralentissement, a déclaré Tengler.

Le populaire ETF KraneShares CSI China Internet (KWEB) est en baisse de près de 14% jusqu’à présent cette semaine. Alibaba, son deuxième plus grand avoir, a atteint mardi des creux jamais vus depuis mars 2020.

Les actions technologiques chinoises ont poursuivi leur liquidation mardi alors que les inquiétudes concernant les mesures de répression réglementaires persistaient, poussant l’indice Hang Seng de Hong Kong en baisse de plus de 8% depuis le début de la semaine.

En dehors de la Chine, elle a suggéré de se tourner vers la Corée du Sud et Taïwan pour une exposition technologique – sa société est exposée aux deux et possède Taiwan Semiconductor Manufacturing pour sa stratégie d’actions américaines – et aux pays qui traitent des matériaux tels que le cuivre.

Cela pourrait valoir la peine de rester complètement à l’écart des actions technologiques chinoises, a déclaré Matt Maley de Miller Tabak dans la même interview de « Trading Nation ».

Avec peu de visibilité sur la prochaine décision du gouvernement chinois, de nombreux investisseurs institutionnels pourraient éviter le commerce pour le reste de 2021 malgré la survente relative de l’indice de Shanghai, ce qui peut conduire à un rebond à court terme, a déclaré le stratège en chef du marché de la société. mentionné.