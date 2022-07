Les actions technologiques auraient pu poursuivre leur rallye après le rebond de jeudi

Jim Cramer de CNBC a déclaré que le rallye des actions technologiques jeudi pourrait déclencher une reprise à plus long terme, alors que les noms battus ont du mal à rester à flot dans un marché en dents de scie.

“Vous devez reconnaître que la technologie pourrait avoir plus qu’un simple rebond temporaire, du moins si vous regardez des entreprises qui donnent une nouvelle vie à l’entreprise, même si, certes, le côté consommateur a toujours l’air assez moche”, le “Mad L’argent”, a déclaré l’hôte.

Le Nasdaq Composite, très technologique, a augmenté de 2,28 % jeudi, soutenu par la hausse des bénéfices de 11 % de Samsung et le bond de 21 % des revenus qui ont poussé les fabricants de puces et le reste du secteur technologique à la hausse. Les actions d’AMD ont gagné 5,2 % et Nvidia de 4,8 %. ON Semiconductor a bondi de plus de 9 %.

Le rallye a été un sursis bienvenu pour les noms qui ont été martelés par la guerre russo-ukrainienne, les blocages de Covid en Chine et la série de hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Et bien que les rebonds dans le secteur de la technologie soient généralement restés courts et doux cette année, Cramer a déclaré qu’il pensait que les actions pourraient connaître une reprise soutenue, même si l’économie entre en récession.

“Pourquoi est-ce que je pense que la technologie a maintenant du pouvoir? Parce que premièrement, le consommateur chinois pourrait revenir, mais deuxièmement, plus important encore, l’entreprise ne s’affaiblit pas comme on s’y attendrait normalement dans un ralentissement mandaté par la Fed ” il a dit.

La Chine a raccourci les quarantaines pour les voyageurs internationaux le mois dernier, bien qu’une augmentation des cas de Covid dans le pays ait resserré les protocoles de santé dans certaines villes. Bank of America Securities a déclaré qu’elle ne s’attend pas à ce que la Chine renoue avec un verrouillage prolongé comme elle l’a fait au deuxième trimestre, bien qu’elle ait reconnu que le rebond des cas de Covid pourrait entraîner une certaine volatilité.

Cramer a rappelé aux investisseurs que les produits et services des entreprises technologiques vont au-delà des ordinateurs portables et des équipements de bureau à domicile dont la popularité s’est refroidie depuis le plus fort de la pandémie. Il a ajouté qu’un ralentissement économique pourrait même augmenter la demande de services des entreprises technologiques.

“La technologie est déflationniste. Vous pouvez licencier beaucoup de gens grâce à la nouvelle technologie. Vous pouvez trouver un moyen de fabriquer des choses à moindre coût, de faire plus avec moins, grâce à la technologie. Vous pouvez fabriquer de meilleurs produits avec plus de technologie. Tout cela se produit maintenant ,” il a dit.

Divulgation: Cramer’s Charitable Trust détient des actions d’AMD et de Nvidia.