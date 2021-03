Les actions surprenantes annulées en 2020 qui devraient augmenter en 2021 – y compris les centres commerciaux

Les stocks des centres commerciaux devraient augmenter en 2021 alors qu’un vaccin Covid reviendrait à la normale.

Au cours des grands verrouillages de l’année dernière, les Westfields à travers l’Australie ont été abandonnés à l’exception des foules achetant la panique à Coles, Woolworths, Aldi et le chimiste local.

Les fermetures ont également décimé le marché de la publicité, mettant en péril les revenus des entreprises de médias et suscitant des craintes quant à leur avenir.

L’accélération du changement technologique a incité beaucoup de gens à prédire la fin du centre commercial traditionnel, car une pandémie mortelle a provoqué une révolution de consommation qui a poussé presque tout le monde à acheter en ligne.

Mais avec de nombreux investisseurs tournés vers l’avenir, les centres commerciaux, les services de streaming, les sites Web de vente de propriétés et même un mineur de terres rares devraient grésiller en 2021.

Actions à acheter en 2021 Scentre Group (SCG): le propriétaire des centres commerciaux Westfield Nine Entertainment (NEC): possède également le service de streaming Stan Domain Holdings (DHG): gère le deuxième site Web immobilier le plus populaire d’Australie après realestate.com.au de REA Group Lynas (LYC): deuxième producteur mondial de terres rares séparées

Centres commerciaux

Malgré cette prédiction, les parts de Scentre Group, le propriétaire de Westfield, ont plus que doublé, passant de 1,43 $ à 2,92 $.

Greg Smith, responsable de la recherche au sein du groupe consultatif sur le marché des actions Fat Prophets, a déclaré que le vaccin Covid était sur le point de relancer les centres commerciaux – et de faire de l’investissement en actions une bonne option alors que les Australiens aspiraient à une expérience de consommation traditionnelle.

«La mort du centre commercial est probablement très exagérée», a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

«De nombreuses actions des centres commerciaux se négocient toujours à des valorisations plutôt réduites.

Ventes immobilières

La plus forte hausse mensuelle des prix des logements en Australie depuis août 2003 fait également des sociétés de vente de propriétés un bon achat.

Les actions de Domain Holdings sont passées de 1,72 $ fin mars à 4,76 $ mardi, tandis que REA Group a également plus que doublé, passant de 65 $ à 162 $ début février, avant de glisser à 144 $ cette semaine.

«Le marché immobilier a augmenté, vous avez donc cet effet de richesse», a déclaré M. Smith.

Les données CoreLogic dévoilées lundi ont montré une flambée de 3% du prix médian des logements à Sydney alors que les prix de la capitale et de la région ont grimpé de 2,1%.

Le groupe REA, la société derrière realestate.com.au, a révélé mardi que les prix des maisons en Australie avaient grimpé de 6,9% au cours de l’année écoulée, plus du triple du rythme de 2,1% des unités, malgré la récession de Covid.

En février, les prix mensuels des capitales n’ont dépassé les régions régionales que pour la deuxième fois en un an.

Le directeur de la recherche économique du groupe REA, Cameron Kusher, a déclaré que les activités de recherche de propriétés records «se répercutaient désormais sur la tarification».

« La confiance croissante des consommateurs en Australie grâce à l’ouverture des frontières interétatiques et au déploiement d’un vaccin COVID-19 a dynamisé le marché », a-t-il déclaré.

Médias

Avec de nombreuses personnes piégées à la maison l’année dernière, Nine Entertainment a bien fait et les abonnés ont afflué vers son service de streaming Stan.

Le cours de l’action de Nine a plus que triplé, passant de 84 cents en mars 2020 à 3 $ mardi, le marché publicitaire se redressant plus rapidement que prévu.

« Les actifs numériques de neuf se portent très bien et tout cela est aidé par le fait que le marché de la publicité s’est également redressé », a déclaré M. Smith.

« Un peu comme l’économie australienne, plus rapide que beaucoup ne le pensaient. »

Le conglomérat de médias Nine, qui possède également des journaux tels que The Sydney Morning Herald et The Age, a révélé cette semaine que son bénéfice net semestriel au cours des six mois précédant décembre 2020 avait augmenté de 72,6% pour atteindre 186,9 millions de dollars.

M. Smith a déclaré que la popularité croissante de Stan – la maison de la RuPaul’s Drag Race, Bump avec Claudia Karvan et le prochain thriller australien Gold avec Zac Efron – ferait de Nine un bon achat en 2021.

« Les services de streaming se portent déjà plutôt bien pendant Covid – ils ont fait un énorme bond l’année dernière », a-t-il déclaré.

«Ils ont un excellent contenu.

Achetez maintenant, payez plus tard

Achetez maintenant, payez plus tard, l’application Afterpay a été la grande star au cours de la dernière année, avec un prix de son action multiplié par 18, passant de 8,80 $ en mars de l’année dernière, après la chute du marché boursier, à 158,47 $ le 10 février de cette année.

Les plus petits concurrents ont également enthousiasmé les investisseurs, le cours de l’action ZipCo passant de 1,23 $ en mars de l’année dernière à 13,92 $ à la mi-février, alors que Sezzle est passé de seulement 44 cents il y a un an à 11,63 $ le mois dernier.

Malgré cela, acheter maintenant, payer plus tard, les alternatives technologiques aux cartes de crédit n’ont pas encore fait de profit et pourraient faire face à la concurrence des grandes banques si elles développaient leurs nouvelles applications avec des options sans intérêt.

«Dans l’ensemble, le secteur est assez mousseux», a déclaré M. Smith.

«Sur la base d’une simple évaluation, il y a beaucoup à vivre.

«Il y a une croissance énorme pour les entreprises qui ne sont pas rentables et seront-elles toutes gagnantes?»

biotechnologies

Autre surprise, le cours de l’action de 271 $ de CSL, la plus grande société cotée d’Australie en 2020, est à peu près ce qu’il était il y a un an, même si elle fabriquera le vaccin AstraZeneca en Australie.

Les sociétés de biotechnologie ne parviennent pas à exciter le marché, car les produits pharmaceutiques tirent traditionnellement leurs revenus de médicaments sur ordonnance qui doivent être utilisés à plusieurs reprises au lieu de vaccins.

Terres rares

Au lieu de cela, les investisseurs en actions se tournent vers l’avenir – en se concentrant sur les voitures électriques et la technologie informatique.

Lynas, le deuxième plus grand producteur mondial de terres rares séparées, a vu au cours de la dernière année le cours de son action passer de 1,07 $ à 6,38 $.

M. Smith a déclaré que la production accélérée de véhicules entièrement électriques en 2021 signifiait qu’il y aurait plus de demande de néodyme et de praséodyme – les principaux minéraux extraits par Lynas.

Ces éléments, utilisés par des gens comme Tesla pour fabriquer des aimants pour véhicules électriques, sont également utilisés en informatique.

«Les terres rares sont également utilisées dans un large éventail d’articles de tous les jours, y compris les iPhones et les disques durs des ordinateurs portables», a déclaré M. Smith.