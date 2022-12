Les actions subissent les pires performances depuis des années en 2022 « misérable »

Vendredi, les marchés boursiers ont réalisé leurs pires performances depuis des années avant de se diriger vers 2023 sous l’effet des craintes de récession suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, d’une inflation élevée et de la hausse des taux d’intérêt.

Wall Street a ouvert en baisse tandis que les marchés européens étaient en baisse dans l’après-midi après que l’Asie a clôturé sur une note plus positive lors des dernières séances de bourse de 2022.

Pour l’année, Francfort était en baisse de 12% et Paris se dirigeait vers une chute de 9% pour ses pires performances depuis 2018.

L’indice All Share de la JSE a perdu moins d’un pour cent.

Londres, cependant, a augmenté de 0,9% en 2022, le secteur de l’énergie étant soutenu par la flambée des prix de l’énergie.

Wall Street fait face à sa pire baisse annuelle depuis 2008, avec l’indice S&P 500 en baisse de 20% et le Nasdaq, très technologique, perdant 30% dans les dernières heures de négociation de l’année.

Les actions ont été critiquées alors que la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre ont relevé de manière agressive les taux d’intérêt dans le but de lutter contre la hausse effrénée des prix à la consommation. Cette décision risque de déclencher une récession, car la hausse des coûts d’emprunt ralentit l’activité économique.

Les entreprises technologiques américaines ont été particulièrement touchées car elles sont généralement stimulées par la baisse des taux d’intérêt.

L’indice MCSI World Equity a perdu près d’un cinquième de sa pire performance annuelle depuis 2008, lorsque les marchés ont été ravagés par la crise financière mondiale.

En Asie, la Chine a de nouveau été en proie à la pandémie cette année alors que les autorités étaient aux prises avec la maladie mortelle.

Hong Kong a chuté de 15,5% et Shanghai de 15,1% dans les plus fortes baisses annuelles depuis 2011 et 2018 respectivement.

Covid a de nouveau atteint la superpuissance asiatique en décembre après que Pékin a assoupli ses restrictions strictes face à un rare tollé public. Cela a également suscité des inquiétudes quant à l’impact sur les chaînes d’approvisionnement mondiales tendues.

Tokyo a plongé de 9,4% lors de la première baisse annuelle depuis 2018, mais la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante, contrairement à d’autres banques centrales, pour aider son économie fragile.

“Cela s’annonce comme une fin pitoyable pour une année misérable sur les marchés boursiers”, a déclaré à l’AFP Craig Erlam, analyste de la plateforme de trading OANDA.

Il a déclaré que 2022 avait “mis fin à une ère” de taux d’intérêt bas qui alimentaient les booms technologiques et cryptographiques.

“Cela a été remplacé par une flambée de l’inflation et des taux d’intérêt, une immense incertitude économique et la refonte des marchés de l’énergie à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine”, a déclaré Erlam.

Dans les matières premières, les prix du pétrole se sont redressés en 2022, le Brent gagnant 7,5% et le brut de New York 4,2%.

Cependant, ils restent inférieurs de 40% aux sommets atteints en mars en raison des problèmes d’approvisionnement après que le principal producteur russe a envahi son voisin, entraînant également une flambée des prix du gaz naturel.

La Grande-Bretagne et d’autres grandes économies sont désormais confrontées à la perspective probable de sombres récessions l’année prochaine, alors que les consommateurs et les entreprises luttent contre l’inflation galopante et la hausse des taux après des années de coûts d’emprunt ultra-faibles.

“La prise la plus importante de l’année est la suivante : l’ère de l’argent facile s’est terminée, et s’est terminée pour de bon”, a noté l’analyste de SwissQuote, Ipek Ozkardeskaya.

“Et étant donné qu’il y a encore beaucoup de liquidités bon marché de la banque centrale qui attendent d’être retirées, la situation pourrait ne pas s’améliorer avant de s’aggraver”, a-t-elle déclaré.

“La récession, l’inflation, la stagflation domineront probablement les gros titres l’année prochaine.”

La stagflation fait référence à un mélange toxique d’inflation élevée et de faible croissance.

La bourse de Londres a clôturé en baisse de 0,8% vendredi tandis que Francfort a terminé 1,1% dans le rouge en demi-séances avant les festivités de fin d’année. Paris était en baisse d’environ un pour cent dans les faibles volumes de transactions de l’après-midi.

“Il semblerait que les gens soient partis pour l’année – et se soient remis en mode vacances pour les célébrations du Nouvel An”, a ajouté Erlam.