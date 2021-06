Les actions sont sur la voie de nouveaux records, même avec la Fed et les craintes d’inflation augmentant

Même avec les vents contraires de la Fed et de l’inflation, une économie en plein essor et des bénéfices solides devraient envoyer le marché vers une série de nouveaux sommets cet été.

Le S&P 500 s’est rapproché de son plus haut et a obtenu un coup de pouce vendredi après le rapport sur l’emploi de mai. La technologie s’est redressée, mais elle a perdu de la vitesse lundi à la nouvelle que le G-7 accepte un taux d’imposition minimum des sociétés de 15%, plus que certaines entreprises technologiques à grande capitalisation ne paient maintenant. Le secteur était en baisse d’environ un quart de pour cent. Le secteur majeur le moins performant lundi a été celui des matériaux, en baisse de 1,2%.

Scott Redler, qui suit les techniques à court terme du marché, a déclaré qu’il s’attend à ce que le S&P atteigne de nouveaux sommets sous peu, mais que la technologie doit lui donner un coup de pouce.

« Des chiffres chauds, vendez de la technologie. Des chiffres médiocres, restez en phase avec la technologie. Des chiffres doux, achetez un peu de technologie supplémentaire. C’est le flux de fonds », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un monde commercial parfait et la sélection des actions est importante. Vous aviez un double fond dans le S&P… c’est un marché très négociable depuis que le double fond a été confirmé le 19 mai. »

Il a déclaré que le plus bas de 4 056 est désormais une zone de soutien solide. Il a déclaré que les deux prochains jours seront importants pour voir si la technologie peut reprendre et suivre l’impulsion donnée par le rapport sur l’emploi. Les 559 000 salaires ajoutés en mai étaient plus forts qu’en avril, mais moins que prévu et peu susceptibles d’inciter la Fed à abandonner ses politiques de facilité.

Commerce d’inflation

Parker a déclaré qu’il préférait les secteurs cycliques – énergie et matériaux – en raison de l’inflation.

« Ils ont une bonne dynamique de prix, des révisions à la hausse et des valorisations attrayantes par rapport à l’histoire. C’est la triple couronne », a-t-il déclaré. « Les étoiles ne se sont pas autant alignées au cours des 10 dernières années. »

Il a déclaré qu’il y avait également une place pour les technologies à grande capitalisation comme FANG et Microsoft dans le portefeuille, bien que certains investisseurs aient reculé.

« J’aime les entreprises qui battent le nombre, qui sont raisonnablement bon marché et qui ont des franchises dominantes. Elles représentent 20 % du marché… Elles sont probablement sous-évaluées », a-t-il déclaré.

L’inflation a été une préoccupation majeure pour les investisseurs, alors que l’économie se réchauffe et que les entreprises discutent des pénuries et de la hausse des coûts des matériaux. L’indice des prix à la consommation est publié jeudi et le chiffre global devrait atteindre 4,7% sur une base annuelle, selon Dow Jones.

Les responsables de la Fed ont fait valoir que les données d’inflation chaudes sont temporaires, en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement à court terme et de comparaisons avec la faiblesse de l’année dernière. La croissance du PIB du trimestre en cours devrait être la plus forte cette année, les économistes tablant sur une croissance moyenne supérieure à 9 %.

La réunion de la Fed des 15 et 16 juin a plané sur le marché, alors que les investisseurs se demandent ce que les responsables de la Fed vont maintenant dire au sujet de l’inflation. Certains investisseurs craignent que la banque centrale ne laisse entendre qu’elle se prépare à entamer le processus de retrait de son programme d’achat d’obligations plus tôt que prévu.

Si la Fed s’apprête à réduire ses 120 milliards de dollars par mois en titres du Trésor et en titres hypothécaires, le processus devrait prendre des mois. Mais elle est considérée comme un précurseur d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt, attendue par le marché en 2023.

« Je pense que la Fed pourrait catalyser une rotation au sein du marché », a déclaré Parker. Si le marché pense que la Fed estime que l’inflation n’est qu’une tendance transitoire, les investisseurs pourraient vendre certains des titres inflationnistes cycliques. Si la Fed est belliciste, certains noms de la technologie et de la croissance pourraient être touchés.

« Ne détenez pas d’actions de croissance qui ont des flux de trésorerie négatifs ou n’ont pas d’expansion de marge », a déclaré Parker. « C’est ce qui va être le plus blessé si vous avez une Fed directement belliciste. »

Ed Keon, stratège en chef des investissements chez QMA, ne s’attend pas à ce que la Fed ébranle le marché la semaine prochaine.

« Je pense que leur position est claire comme du cristal », a déclaré Keon. Il a déclaré que la Fed n’allait pas encore réduire ses achats d’actifs et a souligné qu’elle garderait sa politique souple pendant que l’économie s’améliorait. Il a également indiqué qu’il tolérerait une inflation supérieure à son objectif de 2 % pendant un certain temps, et il reste à voir si l’inflation est transitoire.

« Certains d’entre nous craignent que cela ne soit plus que transitoire et que cela dépende du marché du travail », a-t-il déclaré. La situation de la main-d’œuvre et les perspectives d’inflation des salaires pourraient devenir plus claires alors que certains États se retirent des allocations de chômage prolongées et que l’étendue de la pénurie de main-d’œuvre est connue, a-t-il déclaré.

Keon convient que la solidité des bénéfices continuera d’alimenter le marché pour le moment. Sa prévision personnelle est de 40 % de croissance des bénéfices pour l’année. « Lorsque vous obtenez ce genre de croissance des bénéfices, il est difficile de ne pas obtenir un marché haussier et les taux restent bas. Des taux d’intérêt bas, des bénéfices en plein essor. Vous pouvez toujours avoir un marché boursier solide et le prix par rapport aux bénéfices chute au cours de l’année », a-t-il déclaré.

La hausse des bénéfices pourrait faire paraître le marché moins cher, sur la base du ratio cours/bénéfice.

« Les bases sont une croissance extraordinaire des bénéfices, une économie forte, des taux d’intérêt bas. Cela crée un marché haussier. Même s’il y a des choses à craindre, il s’agit toujours d’un marché haussier », a-t-il déclaré. « Beaucoup de gens paniquent lorsque le marché baisse de 3%. En moyenne, le marché boursier a un recul de 10% une ou deux fois par an. Ce n’est pas une chose inhabituelle. »