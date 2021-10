Les actions sont à leur plus haut niveau en 70 ans en proportion de la richesse financière des ménages

La valeur nette globale des ménages a bondi à 141,7 billions de dollars au deuxième trimestre, résultat d’une augmentation de 3,5 billions de dollars de la valeur des actions des entreprises alors que les actions ont poursuivi leur ascension au cours de la période. Y compris les organisations à but non lucratif, la part des capitaux propres de la valeur nette est de 41,5%, selon la Réserve fédérale.

En fait, les avoirs en actions représentent désormais environ la moitié des 109,2 billions de dollars d’actifs financiers que les ménages possédaient au deuxième trimestre 2021, selon Bank of America. Outre les actions, les actifs financiers comprennent également les obligations, les espèces, les certificats de dépôt et les dépôts bancaires.

Le S&P 500 a augmenté d’un peu plus de 15 % pour 2021, grâce à une politique budgétaire et monétaire favorable et à une croissance robuste des bénéfices des entreprises.

Bien que les nouvelles aient été bonnes pour les particuliers qui détiennent des actions, il existe un spectre omniprésent de prise de risque qui suscite des inquiétudes si la fortune du marché change. Wall Street a vu le plus long marché haussier de l’histoire se terminer au début de 2020, puis reprendre rapidement et atteindre de nouveaux records jusqu’à la fin de 2021.

Une partie importante du contexte politique a été des taux d’intérêt record et un pompage de fonds agressif de la Réserve fédérale, ainsi que des mesures de relance budgétaire massives du Congrès.

Alors que la Fed fait les premiers bruits sur le resserrement et que les politiciens de Washington se battent pour augmenter les dépenses, Goldberg se demande ce qui se passera si les politiques favorables au marché commencent à changer.

« La richesse des gens augmente sur deux choses, les actions et les maisons, et elles sont toutes les deux plus ou moins liées aux taux d’intérêt », a-t-il déclaré. « Il y a eu beaucoup de politiques qui ont fait monter la valeur de ces actifs. Que se passe-t-il lorsque les politiques disparaissent ? C’est la question à 64 000 milliards de dollars. »

Les responsables de la Fed ont indiqué qu’ils commenceraient probablement à réduire le rythme de leurs achats mensuels d’actifs d’ici la fin de l’année. Pourtant, les hausses de taux d’intérêt semblent loin, le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, affirmant vendredi qu’il est peu probable que la banque centrale commence à augmenter avant la fin de 2022 ou le début de 2023.

Le stratège en chef des investissements de Bank of America, Michael Hartnett, a noté vendredi que les clients « ont vendu des actions (modestement) au cours des 5 dernières semaines ». L’indicateur de sentiment de la banque est passé d’assez haussier pour déclencher un signal de « vente » à contre-courant à un peu plus prudent.

Pourtant, les investisseurs ont afflué 34,5 milliards de dollars dans des fonds communs de placement et des FNB d’actions américaines seul au cours des 12 derniers mois, selon Morningstar, indiquant qu’il y a encore beaucoup d’appétit pour les actions.

Goldberg a déclaré qu’il était prudent dans ce genre d’environnement et conseillait à ses clients plus âgés de réduire quelque peu leurs avoirs et de commencer à accumuler des liquidités dans un environnement qui pourrait être plus difficile.

« Tous ceux qui investissent aujourd’hui investissent de la même manière, sur la base de la baisse des taux d’intérêt, de la mondialisation, de grandes chaînes d’offre et de demande et d’une faible inflation », a-t-il déclaré. « Ce sont d’énormes cycles macroéconomiques, et il semble que nous assistions maintenant à l’inverse. Pendant que nous traversons ces changements, cela va créer beaucoup de volatilité, beaucoup de périls et beaucoup d’opportunités. »