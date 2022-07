Les actions solaires bondissent alors que Schumer et Manchin annoncent un accord sur les dépenses climatiques

Les actions solaires ont bondi jeudi après que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., et le sénateur Joe Manchin, DW.V., ont déclaré qu’ils étaient parvenus à un accord sur ce qui serait le programme de dépenses climatiques le plus ambitieux de l’histoire des États-Unis.

La “loi sur la réduction de l’inflation de 2022” comprend 369 milliards de dollars pour les dispositions relatives à l’énergie propre

“L’ensemble de l’industrie de l’énergie propre vient de pousser un énorme soupir de soulagement”, a déclaré mercredi soir Heather Zichal, PDG d’American Clean Power.

“Il s’agit d’un sursis de 11 heures pour l’action climatique et les emplois dans les énergies propres, et le plus grand moment législatif américain pour la politique climatique et énergétique”, a-t-elle ajouté.

L’ETF Invesco Solar a gagné 9,6% jeudi matin. Les installateurs solaires résidentiels Sunrun et Sunnova ont respectivement bondi de 26 % et 33 %. SunPower a gagné plus de 12 %. SolarEdge et Enphase Energy ont chacun ajouté plus de 10 %.

Un bon début de saison des résultats a également remonté le groupe. Les actions de Sunnova ont bondi mercredi soir après que la société ait dépassé les attentes en matière de revenus au cours du deuxième trimestre.

Entre-temps, Enphase a bondi de près de 18 % mercredi, ce qui en fait le composant le plus performant du S&P 500. La société a enregistré un chiffre d’affaires record au cours du deuxième trimestre, stimulé par une forte demande en provenance d’Europe.