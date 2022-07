Les actions Snap plongent de 38% après un rapport sur les résultats médiocres

“Bien que des questions ouvertes subsisteront sur le caractère idiosyncratique de cette dynamique (jusqu’à ce qu’Alphabet et Meta rapportent leurs bénéfices la semaine prochaine), nos propres vérifications de l’industrie au cours des deux derniers mois ont été modérées mais plus optimistes que ce rapport sur les bénéfices”, ont-ils déclaré.

Snap a raté les attentes de Wall Street en ce qui concerne le haut et le bas et a déclaré qu’il prévoyait de ralentir l’embauche. La société a attribué ses résultats à une économie difficile, au ralentissement de la demande pour sa plate-forme publicitaire en ligne, à la mise à jour iOS 2021 d’Apple et à la concurrence d’entreprises comme TikTok.

Les analystes de JPMorgan ont également déclassé les actions de Snap et ont déclaré que, bien que la société n’ait pas spécifiquement appelé TikTok, ils pensent que la croissance rapide de la monétisation et le fort engagement de TikTok ont ​​un impact significatif sur les activités de Snap.

Les analystes de JPMorgan craignaient également que le PDG Evan Spiegel ne parle pendant les questions et réponses des analystes et n’offre aucun commentaire initial. “De toute évidence, avec les résultats de 2Q et la manière dont l’appel a été traité, Snap a une colline encore plus grande à gravir à l’avenir”, ont-ils déclaré, réitérant que Snap doit “rétablir un historique d’exécution”.

Snap a déclaré que les revenus de ce trimestre étaient “approximativement stables”. Il a déclaré qu’il n’avait pas fourni d’indications pour le troisième trimestre car “la visibilité prospective reste incroyablement difficile”.

