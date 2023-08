Les actions Salesforce ressortent grâce à des bénéfices supérieurs et à des prévisions optimistes

Force de vente les actions ont bondi de 6% lors des échanges prolongés mercredi après que la société de logiciels cloud a annoncé des résultats trimestriels et des prévisions qui ont dépassé les attentes de Wall Street.

Voici comment l’entreprise a procédé :

Gains: 2,12 $ par action, ajusté, contre 1,90 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

2,12 $ par action, ajusté, contre 1,90 $ par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv. Revenu: 8,60 milliards de dollars, contre 8,53 milliards de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv.

Le chiffre d’affaires de Salesforce au deuxième trimestre fiscal a augmenté de 11 % par rapport à l’année précédente, selon un déclaration. Le bénéfice net a augmenté à 1,27 milliard de dollars, ou 1,28 $ par action, contre 68 millions de dollars, ou 7 cents par action, au trimestre correspondant de l’année dernière.

Pour le trimestre en cours, Salesforce prévoit un bénéfice ajusté par action de 2,05 à 2,06 dollars sur un chiffre d’affaires de 8,7 à 8,72 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice ajusté de 1,83 $ par action et à un chiffre d’affaires de 8,66 milliards de dollars.

L’entreprise a enregistré une croissance dans ses cinq catégories de produits, et le PDG Marc Benioff prévoit une croissance future grâce à l’intelligence artificielle.

« Nous conduisons nos clients vers la nouvelle ère de l’IA », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Salesforce a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Il prévoit désormais un bénéfice ajusté par action de 8,04 à 8,06 dollars sur un chiffre d’affaires de 34,7 à 34,8 milliards de dollars, ce qui implique une croissance des revenus de 11 %. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 7,45 dollars par action et à un chiffre d’affaires de 34,65 milliards de dollars. Il y a trois mois, la société a publié des prévisions de bénéfice ajusté par action de 7,41 à 7,43 dollars et de chiffre d’affaires de 34,5 à 34,7 milliards de dollars, ce qui aurait signifié une croissance des revenus de 10 %.

Au cours du trimestre Salesforce dit Les améliorations de l’IA apportées à ses applications Sales Cloud et Service Cloud étaient disponibles pour 50 $ par personne et par mois, en plus des coûts existants. Et cela annoncé un AI Cloud qui englobera des outils de marketing et d’analyse de données.

Les actions Salesforce ont grimpé de 62 % jusqu’à présent cette année, tandis que l’indice S&P 500 a gagné environ 18 % au cours de la même période.

Les dirigeants discuteront des résultats avec les analystes lors d’une conférence téléphonique à partir de 17 h HE.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.

