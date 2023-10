[1/3] Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 23 octobre 2023. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo Acquérir des droits de licence

Les actions reculent malgré les gains des géants de la technologie

Les données PCE américaines de septembre diminuent conformément aux prévisions

Les prix du pétrole augmentent alors que le conflit au Moyen-Orient se poursuit

Les rendements du Trésor à 10 ans sont stables

L’indice du dollar stagne, les craintes d’une intervention sur le yen augmentent

27 octobre (Reuters) – Les actions mondiales ont connu des difficultés vendredi malgré le soutien des géants technologiques, tandis que les rendements de référence du Trésor et le dollar ont peu changé, les données confirmant que l’inflation américaine restait élevée, mais conforme aux prévisions.

L’inflation sous-jacente s’est accélérée le mois dernier, en grande partie tirée par les coûts du logement, selon un rapport du département américain du Commerce. Mais avec un ralentissement des dépenses au début de 2024, la plupart des économistes pensent que la Réserve fédérale a fini d’augmenter les taux d’intérêt, même si les risques d’une hausse des taux demeurent.

“Ce rapport ne changera probablement pas l’opinion de la Fed selon laquelle l’inflation ralentira dans les mois à venir à mesure que la demande ralentira”, a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord, dans un courrier électronique.

Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 1,12 %, le S&P 500 (.SPX) a perdu 0,48 % et le Nasdaq Composite (.IXIC) a ajouté 0,38 %.

Les actions d’Amazon.com (AMZN.O) ont progressé de près de 7 % après avoir dépassé les estimations de ventes, tandis qu’Intel (INTC.O) a bondi de plus de 9 % après que le fabricant de puces a signalé que le marché des ordinateurs personnels rebondissait après un ralentissement de plusieurs trimestres. Chevron (CVX.N) a chuté de 6,7% après que la major pétrolière a annoncé une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre.

L’indicateur des actions tous pays de MSCI (.MIWD00000PUS) a chuté de 0,22 %. Il avait déjà progressé après l’annonce jeudi selon laquelle l’économie américaine avait connu au troisième trimestre sa croissance la plus rapide depuis près de deux ans, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) maintenait également ses taux d’intérêt stables.

Les actions européennes ont chuté vendredi à un plus bas de sept mois et ont enregistré une deuxième semaine de pertes, l’indice français de premier ordre étant en tête après que Sanofi a abandonné ses prévisions de bénéfices pour 2025 (.STOXX). L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a clôturé en hausse d’environ 1% après avoir atteint un nouveau plus bas de 11 mois jeudi.

ATTERRISSAGE EN DOUCEUR?

Le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui évolue à l’inverse du prix du titre de dette et sert de référence pour les coûts d’emprunt mondiaux, a peu varié à 4,837% après avoir franchi 5% en début de semaine.

Les stratèges de Bank of America ont déclaré que malgré une croissance économique américaine étonnamment forte au troisième trimestre, un ralentissement au quatrième rendait toujours “un atterrissage en douceur plus probable que pas d’atterrissage”.

À l’échelle mondiale, “les marchés continuent d’espérer que la désinflation se poursuive sans problème, mais ne la prennent pas pour acquise”, écrivent-ils dans une note vendredi.

On s’attend généralement à ce que la Fed maintienne son taux directeur dans une fourchette de 5,25 % à 5,5 % la semaine prochaine, même si le président Jay Powell a déclaré qu’une économie forte et un marché de l’emploi tendu pourraient justifier de nouvelles hausses.

La BCE a maintenu jeudi son taux de dépôt à un niveau record de 4 %, bien que la présidente Christine Lagarde ait signalé après la décision qu’un nouveau resserrement monétaire était possible.

Les prix du pétrole ont augmenté alors que les investisseurs ont intégré les craintes d’une escalade du conflit au Moyen-Orient qui pourrait perturber l’approvisionnement en pétrole. Les forces aériennes et terrestres israéliennes intensifient leurs opérations dans la bande de Gaza, a déclaré vendredi le porte-parole militaire en chef d’Israël, au milieu d’informations faisant état de bombardements violents sur l’enclave assiégée.

Le brut américain a augmenté de 2,33% à 85,15 dollars le baril et le Brent à 90,12 dollars, en hausse de 2,49% sur la journée.

L’or au comptant a ajouté 1,1% à 2 005,78 $ l’once.

MOUVEMENTS DE MONNAIE

Sur les marchés des changes, l’euro est resté stable à 1,056 pour un dollar, en baisse de près de 14% au cours des trois derniers mois.

Grâce aux hausses de taux et à une économie américaine robuste, l’indice qui mesure la force du dollar par rapport aux devises concurrentes (.DXY) a augmenté de près de 5 % en trois mois et était sur la bonne voie pour un gain hebdomadaire, même s’il n’a pratiquement pas changé ce jour-là.

Le yen a atteint du jour au lendemain un nouveau plus bas d’un an à 150,77 pour un dollar et s’est établi pour la dernière fois à 149,59. Cela le place non loin du plus bas de trois décennies de 151,94 atteint en octobre de l’année dernière, ce qui a conduit les autorités japonaises à intervenir pour le soutenir.

Reportage de Lawrence Delevingne à Boston, Naomi Rovnick à Londres et Stella Qiu à Sydney Montage par Richard Chang, Alexander Smith et Sandra Maler

