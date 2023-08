Les actions qui font les plus gros mouvements après les heures: PENN, SMCI, RIVN

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après les heures d’ouverture.

Rivian Automobile – Rivian Automotive a chuté d’environ 2,5% dans les échanges prolongés. La baisse survient même après que le constructeur automobile électrique ait dépassé les attentes du deuxième trimestre sur les résultats supérieurs et inférieurs. Rivian a annoncé une perte ajustée de 1,08 $ par action sur des revenus de 1,12 milliard de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à une perte par action de 1,41 $ sur des revenus de 1,00 milliard de dollars.

Super micro-ordinateur – Super Micro Computer a chuté de 12% dans les échanges prolongés même après avoir signalé un battement de bénéfices. La société de technologie de l’information Super Micro a annoncé un bénéfice ajusté de 3,51 dollars par action pour le quatrième trimestre fiscal sur des revenus de 2,18 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice par action de 2,96 dollars sur des revenus de 2,08 milliards de dollars. Il a également publié des prévisions pour le premier trimestre, dont le point médian était légèrement supérieur aux estimations.

Axon Entreprise — Axon Enterprise a progressé de 10 % après que le fabricant d’armes à l’origine du Taser et d’autres produits ait dépassé les attentes les plus élevées et les plus basses dans ses derniers résultats. Axon a annoncé un bénéfice ajusté de 1,11 $ par action au deuxième trimestre, dépassant l’estimation consensuelle de 62 cents par action de FactSet. Il a affiché des revenus de 374,6 millions de dollars, supérieurs aux 350,5 millions de dollars prévus par les analystes.

Penn Divertissement – Penn Entertainment a bondi de 22% après la société de divertissement et de casino a dit il lance un bookmaker en ligne avec ESPN, appelé ESPN Bet, cet automne.

Logiciel interactif Take-Two – Take-Two Interactive Software a bondi de 3,4% dans les échanges prolongés après avoir réaffirmé les prévisions de réservations pour l’année entière. Cependant, la société de jeux vidéo a déclaré un chiffre d’affaires de 1,20 milliard de dollars au premier trimestre, inférieur à l’estimation consensuelle de 1,21 milliard de dollars, selon Refinitiv. Take-Two a également publié des prévisions de réservations pour le deuxième trimestre de 1,40 à 1,45 milliard, contre des estimations de 1,45 milliard.

Twilio – Les actions ont gagné 10% après que Twilio a annoncé un battement des chiffres du haut et du bas dans ses derniers résultats. Twilio a annoncé un bénéfice ajusté de 54 cents par action au deuxième trimestre sur un chiffre d’affaires de 1,04 milliard de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv avaient prévu un bénéfice par action de 30 cents sur un chiffre d’affaires de 986 millions de dollars.

Bourdon – Les actions de Bumble ont chuté de 3,5% dans les échanges prolongés. La société de rencontres en ligne a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice de 5 cents par action sur un chiffre d’affaires de 260 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice par action de 3 cents sur des revenus de 257 millions de dollars, selon Refinitiv.

Lyft – Les actions de Lyft ont baissé de 6 % dans les échanges prolongés après avoir initialement augmenté de plus de 12 % après la publication des résultats du deuxième trimestre de la société de covoiturage. Lyft a enregistré un chiffre d’affaires de 1,02 milliard de dollars, conformément à l’estimation des analystes interrogés par Refinitiv. Pendant ce temps, le bénéfice ajusté par action s’est établi à 16 cents, dépassant les attentes d’une perte de 1 cent par action.