Les actions qui font les plus gros mouvements après les heures: NFLX, TSLA, IBM

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le domaine du trading étendu.

Netflix – Les actions du géant du streaming ont chuté de plus de 5% après avoir publié ses résultats trimestriels mercredi après les heures. La société a déclaré qu’il était trop tôt pour évaluer les effets de sa répression sur son partage de mots de passe et les revenus de son offre financée par la publicité. Au cours de son dernier trimestre, Netflix a enregistré un bénéfice de 3,29 dollars par action sur des revenus de 8,19 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv ont appelé à un bénéfice de 2,86 dollars par action et à un chiffre d’affaires de 8,3 milliards de dollars.

IBM — Les actions de la société de services aux entreprises ont perdu 0,7 % à la suite de la publication de résultats mitigés au deuxième trimestre. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 15,48 milliards de dollars, manquant les prévisions de Wall Street de 15,58 milliards de dollars, selon Refinitiv. IBM a annoncé un bénéfice ajusté de 2,18 dollars par action, ce qui était supérieur à l’estimation consensuelle des analystes de 2,01 dollars par action.

Tesla – Les actions de Tesla ont fluctué près de la ligne fixe après l’annonce de ses résultats au deuxième trimestre. Alors que la société a enregistré des revenus trimestriels record, les marges d’exploitation ont également chuté à 9,6 %, le niveau le plus bas des cinq derniers trimestres en raison des baisses de prix et des incitations.

United Airlines – Les actions de United Airlines ont bondi de 2,5% après que ses bénéfices et ses revenus du deuxième trimestre aient dépassé les attentes des analystes malgré les perturbations de vol à son hub de Newark, New Jersey. La société a affiché un bénéfice ajusté de 5,03 dollars par action et un chiffre d’affaires total de 14,18 milliards de dollars. Pendant ce temps, les analystes interrogés par Refinitiv avaient estimé le bénéfice par action à 4,03 dollars et les revenus à 13,91 milliards de dollars. La société a également annoncé une prévision plus forte que prévu pour le trimestre en cours. Compagnies aériennes américaines les actions ont gagné 1,4% après la nouvelle.

Zions Bancorp — L’action des banques régionales s’est appréciée de 7 % après que ses résultats ont dépassé les estimations des analystes. Zions a affiché un bénéfice par action de 1,11 $ au deuxième trimestre, tandis que les estimations consensuelles des analystes étaient de 1,08 $, selon FactSet.

Sables de Las Vegas — L’action du promoteur de villégiature a baissé de près de 3 %. L’action est survenue malgré un battement sur les lignes du haut et du bas. Las Vegas Sands a affiché un bénéfice ajusté de 46 cents par action sur des revenus de 2,54 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les analystes interrogés par Refinitiv anticipaient un bénéfice de 43 cents par action sur un chiffre d’affaires de 2,39 milliards de dollars.

Découvrez Financière – Les actions de la société de banque numérique ont plongé de 13% après que ses résultats du deuxième trimestre aient manqué les estimations des analystes. Discover Financial a enregistré un bénéfice par action de 3,54 $ sur des revenus de 3,88 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les analystes avaient prévu un bénéfice par action de 3,67 dollars et un chiffre d’affaires de 3,88 milliards de dollars, selon FactSet. Discover a révélé qu’il était en discussion avec les régulateurs sur un problème de « mauvaise classification des produits de cartes ». La société a également suspendu les rachats d’actions.