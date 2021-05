Les actions qui font les plus gros mouvements après la cloche: Roblox, Wynn et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche de lundi:

Virgin Galactic – Virgin Galactic a chuté de plus de 4% au cours des négociations prolongées après que la société spatiale ait signalé une perte de 55 cents par action au premier trimestre contre une perte de 27 cents attendue par les analystes interrogés par Refinitiv. Virgin Galactic a annoncé qu’elle n’avait pas encore fixé de date cible pour son prochain test de vol spatial, que la société avait déjà prévu ce mois-ci.

Simon Property Group – Le propriétaire et gestionnaire immobilier a vu ses actions reculer d’environ 1% après la cloche à la suite de son rapport sur les résultats du premier trimestre. Simon a déclaré un bénéfice de 1,36 $ par action au premier trimestre sur un chiffre d’affaires de 1,15 milliard de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice par action de 96 cents pour un chiffre d’affaires de 1,13 milliard de dollars.

Callaway Golf – Les actions de la société d’équipement et de vêtements de golf ont bondi de plus de 5% pendant une période de négociation prolongée après avoir annoncé des bénéfices et des ventes au premier trimestre qui ont dépassé les attentes et déclaré que la demande pour ses produits n’a jamais été aussi élevée. « Notre activité d’équipement de golf continue de connaître une demande sans précédent tandis que nos activités de biens non durables et Topgolf se remettent de la pandémie plus rapidement que prévu », a déclaré le directeur général Chip Brewer dans un communiqué.

Wynn Resorts – Les actions de Wynn ont progressé de 2% malgré des résultats inférieurs aux attentes de la rue. L’opérateur hôtelier a déclaré une perte de 2,41 USD par action au premier trimestre sur des revenus de 726 millions USD, tous deux inférieurs aux estimations compilées par Refinitiv.

Roblox – Les actions de la plate-forme de jeu en ligne ont bondi de 5% après avoir signalé une perte de 46 cents par action au premier trimestre sur un chiffre d’affaires de 387 millions de dollars. La société a également déclaré que ses utilisateurs actifs quotidiens moyens étaient de 42,1 millions au cours du trimestre, en hausse de 79% d’une année sur l’autre.

Affirm Holdings – Affirm a chuté d’environ 3% dans les échanges prolongés après avoir annoncé une perte de 1,06 $ par action au troisième trimestre sur des revenus de 230,7 millions de dollars. Les analystes s’attendaient à une perte par action de 29 cents sur des revenus de 198,2 millions de dollars, par Refinitiv.