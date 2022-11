Les actions qui bougent le plus à midi: Tupperware, Paramount et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Marques Tupperware – Les actions de Tupperware ont plongé de 42% après un manque à gagner au troisième trimestre. Le fabricant de produits de stockage ménagers a également déclaré qu’il pourrait ne pas être en mesure de respecter les clauses de son accord de crédit, “ce qui soulève un doute substantiel sur la capacité de la société à poursuivre ses activités”, indique le communiqué sur les résultats.

Roger – Le fabricant de matériaux d’ingénierie a vu ses actions chuter de 43 % après la fin d’une vente prévue de 5,2 milliards de dollars de la société à DuPont De Nemours, car les sociétés n’ont pas pu obtenir l’autorisation des régulateurs. L’accord a été annoncé pour la première fois le 1er novembre 2021. L’action de DuPont a augmenté d’environ 4 %.

Paramount mondial – Les actions de la société de médias ont chuté de plus de 11 % après que les résultats trimestriels de Paramount aient été en deçà des attentes, car elle a souffert d’une coupure de cordon et d’une baisse des revenus publicitaires. Paramount a déclaré que les revenus de son segment des médias télévisés avaient diminué de 5% à environ 4,9 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, le nombre d’abonnés à la télévision payante ayant diminué.

Estee Lauder — Le fabricant de cosmétiques a chuté de 8 % après avoir donné de faibles perspectives malgré des attentes supérieures pour le trimestre. La société a déclaré qu’elle avait été affectée par des coûts plus élevés, les blocages chinois de Covid et les fluctuations des taux de change.

Trimble – Les actions ont chuté de 7% après que Trimble ait manqué les attentes de revenus dans ses résultats du troisième trimestre. La société de technologie industrielle a enregistré des ventes de 884,9 millions de dollars contre une prévision de 911,4 millions de dollars, selon des estimations consensuelles sur FactSet. Trimble a annoncé un bénéfice par action conforme aux attentes.

CH Robinson — L’action a chuté de 6 % après que la société de transport et de logistique a annoncé des revenus décevants dans ses derniers résultats. Le PDG Bob Biesterfeld a déclaré dans un communiqué que les craintes d’un “ralentissement de la demande de fret et de la baisse des prix sur les marchés du transport de fret et du transport de surface” se sont manifestées au troisième trimestre.

Airbnb — Le parc d’hébergement a chuté de 10,1% après que la société a annoncé un bénéfice par action supérieur aux attentes, tandis que les revenus étaient conformes aux estimations. Cependant, le haut de gamme des prévisions de revenus de la société pour le quatrième trimestre est inférieur à certaines estimations des analystes, selon les données de StreetAccount.

Chegg – Le stock d’éducation a bondi de plus de 22,2% après que Chegg ait dépassé les estimations sur les lignes supérieures et inférieures pour le troisième trimestre. La société a déclaré un bénéfice ajusté de 21 cents par action sur 164,7 millions de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à 14 cents par action sur 158,3 millions de dollars de revenus. La marge brute ajustée et les abonnés ont tous deux augmenté d’une année sur l’autre.

Clorox – Les actions de Clorox ont chuté de 5,3% après que la société a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street, mais n’a confirmé que ses prévisions pour l’année complète, même s’il lui reste trois trimestres complets. La société, lors de son premier trimestre fiscal, a annoncé un bénéfice ajusté par action de 93 cents contre des attentes de 75 cents. Il a également montré des revenus de 1,74 milliard de dollars, là où les analystes s’attendaient à 1,69 milliard de dollars.

Groupe de correspondance – Les actions de l’opérateur d’applications de rencontres ont grimpé de 8,4 % après que la société ait enregistré des revenus plus élevés que prévu pour le troisième trimestre, selon StreetAccount. Les prévisions du trimestre en cours pour le bénéfice d’exploitation ajusté sont également supérieures aux estimations de StreetAccount.

Financière Broadridge – Les actions ont chuté de 6% après que la société de technologie financière ait manqué les attentes en matière de bénéfices et de ventes au cours de son dernier trimestre. Broadridge Financial Solutions a déclaré un bénéfice de 84 cents par action sur un chiffre d’affaires de 1,28 milliard de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 88 cents par action sur un chiffre d’affaires de 1,26 milliard de dollars, selon les estimations consensuelles sur FactSet.

SVC Santé – Les actions ont augmenté de 3,8% après que la société a dépassé les attentes en matière de revenus et de bénéfices pour le dernier trimestre et a relevé ses prévisions ajustées pour l’année entière.

Boeing – Le géant industriel a vu ses actions grimper de plus de 2,4% après que le directeur financier Brian West a déclaré aux investisseurs qu’il prévoyait de générer 3 à 5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles l’année prochaine grâce à une accélération des livraisons de 737 Max et 787 jets.

Arts électroniques – Les actions d’Electronic Arts ont augmenté de 3,2 % même après que l’éditeur de jeux vidéo a annoncé des réservations inférieures aux attentes pour son deuxième trimestre fiscal. Le bénéfice net est resté stable d’une année sur l’autre malgré un dollar plus fort pesant sur les réservations de la société. EA a également déclaré que le dernier jeu de la FIFA surpassait la version 2022 au cours de ses quatre premières semaines.

Divertissement Césars – Les actions de Caesars ont gagné 2,5 % après que la société ait dépassé les estimations des analystes en matière de chiffre d’affaires et de résultats pour son dernier trimestre. L’opérateur de villégiature a également indiqué que son activité de paris numériques était devenue rentable sur une base ajustée pour le trimestre, 12 mois avant son objectif.

Micro-systèmes avancés — Le fabricant de puces a vu ses actions augmenter de 2 % malgré la publication de résultats trimestriels et la publication de prévisions qui n’ont pas répondu aux attentes des analystes. Les résultats des quatre segments d’activité de la société ont été meilleurs que ce que la société avait annoncé dans son avertissement d’octobre et Morgan Stanley a réitéré mercredi sa note de surpondération sur le titre.

– Sarah Min, Alexander Harring, Jesse Pound, Yun Li, Michelle Fox et Carmen Reinicke de CNBC ont contribué au reportage