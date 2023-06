Les actions qui bougent le plus à midi : SBUX, KMX, SPCE

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Starbuck – Les actions de Starbucks ont perdu près de 3% après qu’un syndicat représentant les travailleurs a déclaré que les grèves devaient commencer vendredi en réponse aux affirmations selon lesquelles il n’autorisait pas les décorations Pride dans les cafés. Plus de 150 magasins et environ 3 500 travailleurs prévoient de se joindre à la grève qui aura lieu la semaine prochaine, a indiqué le syndicat.

CarMax — Le détaillant de voitures d’occasion a bondi de 8,8 % après avoir battu l’estimation consensuelle des analystes pour son chiffre d’affaires du premier trimestre. CarMax a affiché 7,69 milliards de dollars, plus que les 7,49 milliards de dollars prévus par les analystes interrogés par StreetAccount.

Vierge Galactique – Virgin Galactic a perdu 18% après avoir annoncé une augmentation de capital de 300 millions de dollars via une offre d’actions ordinaires. La société de tourisme spatial a également déclaré qu’elle prévoyait de lever 400 millions de dollars supplémentaires pour développer sa flotte de vaisseaux spatiaux.

C3.ai – Les actions du principal bénéficiaire de l’intelligence artificielle ont chuté de plus de 11 % après que Deutsche Bank a réitéré sa note de vente dans la foulée de la journée des investisseurs de l’entreprise. « Jusqu’à ce que nous obtenions plus de confort dans certains des indicateurs avancés, l’ampleur des nouvelles transactions et les signes d’une traction soutenue de nouvelles affaires, nous maintenons notre note de vente », a déclaré la banque.

Sous protection — L’action de la société de vêtements de sport a chuté de 3,2 % après avoir été rétrogradée par Wells Fargo à un poids égal au surpoids. La banque de Wall Street a déclaré qu’Under Armour avait une surexposition à l’Amérique du Nord, des stocks excédentaires et un PDG à la barre pendant seulement six mois.

Accenture – Les actions de la société informatique et de conseil ont chuté de 1,7% vendredi, sur la bonne voie pour leur cinquième session perdante consécutive. TD Cowen a rétrogradé Accenture à la performance du marché à partir de la surperformance, citant une perspective tiède de la société dans son rapport sur les résultats plus tôt cette semaine.

Evotec SE – Les actions de la société de développement de médicaments basée en Allemagne ont gagné 3% à la suite d’une mise à niveau vers une surpondération par rapport à un poids égal par les analystes de Morgan Stanley. La société a déclaré qu’Evotec semble bien placé pour capitaliser sur l’intelligence artificielle.

GSK – Les actions cotées aux États-Unis de la société biopharmaceutique basée au Royaume-Uni ont gagné 5% GSK a annoncé le premier règlement judiciaire concernant des allégations selon lesquelles son médicament contre les brûlures d’estomac Zantac causerait le cancer.

– Michelle Fox, Alex Harring et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage