Les actions qui bougent le plus à midi: Nike, Rent-A-Center, Carnival Cruise

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Nike – Les actions de Nike ont chuté de 12% après que le géant des baskets a déclaré jeudi que son inventaire était surstocké, en hausse de 44% au cours de son dernier trimestre. En conséquence, il offrira plus de réductions pour éliminer les marchandises excédentaires. D’autres détaillants ont également été entraînés vers le bas, Lululemon Athletica et Under Armour perdant respectivement près de 6% et près de 5%.

Rent-A-Center – Les actions de Rent-A-Center ont chuté de 20% après que la société a réduit ses prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours, affirmant que les conditions économiques ont pesé sur le trafic des consommateurs et les habitudes de paiement.

Carnival Cruise – Les actions de Carnival Cruise ont chuté de près de 20% après que la société ait prévu une perte pour le quatrième trimestre, affirmant que les prix élevés du carburant et l’inflation retarderaient son retour à la rentabilité. Royal Caribbean et Norwegian Cruise Lines ont également chuté, chutant respectivement de 11 % et 14 %.

Micron – Les actions de Micron ont augmenté de 1,5 % après que la société a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, même si les ventes ont chuté. Le fabricant de puces a également donné des perspectives de revenus plus faibles que prévu, affirmant que les ventes sont affectées par le ralentissement de la demande des consommateurs.

Charles River Laboratories – Les actions de Charles River ont augmenté de 6% après que Jefferies a mis à niveau le stock pour acheter en attente, citant le potentiel de la société dans les études sur les animaux.

Twitter – Les parts de Twitter ont augmenté de 1,5% après que les textes entre son fondateur, Jack Dorsey, et Elon Musk aient été publié dans les archives judiciaires. Le PDG de Tesla est impliqué dans une bataille juridique concernant son offre d’achat de la société de médias sociaux.

Nucor – Les actions de la société sidérurgique Nucor ont bondi de 2,7% après avoir annoncé son intention de dépenser 425 millions de dollars pour agrandir un ligne d’acier galvanisé dans son usine de Caroline du Sud.

Amylyx Pharmaceuticals – Les actions de la société pharmaceutique ont chuté de 6,3% malgré le rallye des actions après les heures jeudi après l’annonce par la Food and Drug Administration de l’approbation de son médicament controversé contre la maladie de Lou Gehrig.

Generac – Les actions de Generac ont gagné 4,5% après que Cowen ait initié la couverture de la société avec une cote d’achat. La société de générateurs est clairement un gagnant de l’industrie et a de la valeur dans son offre solaire.

– Alex Harring et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage