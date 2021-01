Le président Joe Biden signe des décrets alors que le vice-président Kamala Harris regarde lors d’un événement à la salle à manger d’État de la Maison Blanche le 21 janvier 2021, à Washington, DC. | Alex Wong / Getty Images

Le président a l’intention d’annuler certaines des plus grandes restrictions de Trump.

Au cours de sa deuxième semaine au pouvoir, le président Joe Biden prévoit de permettre aux prestataires du monde entier d’offrir plus facilement la gamme complète des soins de santé reproductive.

Le 28 janvier, il devrait abroger la politique parfois connue sous le nom de «règle du bâillon mondial», qui interdit aux groupes à l’étranger qui reçoivent une aide américaine de pratiquer ou même de discuter d’avortement. Également appelée la politique de Mexico, elle a été adoptée pour la première fois par le président Ronald Reagan en 1984. Elle est ensuite devenue une sorte d’interrupteur de lumière politique, éteint par chaque président démocrate et allumé par chaque républicain.

Le président Trump, cependant, a élargi la politique – alors que les administrations républicaines précédentes avaient interdit aux organisations de planification familiale à l’étranger qui reçoivent une aide américaine de discuter de l’avortement, Trump a fait appliquer la politique à toute organisation de santé qui reçoit de l’argent américain. Cela faisait partie d’une poussée plus large de Trump pour restreindre l’accès à l’avortement, l’une des priorités politiques centrales de son administration et qui a fini par avoir un impact sur tous les aspects des soins de santé reproductive aux États-Unis et dans le monde.

Biden a promis de renverser cet héritage et d’élargir l’accès aux soins de la reproduction. Et l’abrogation de la règle du bâillon mondial n’est probablement que la première étape. Jeudi, le président ordonnera également une révision des restrictions de l’administration Trump au programme de planification familiale Titre X, selon The Hill. Ces restrictions ont été qualifiées de «règle du bâillon national» parce qu’elles interdisent aux bénéficiaires de fonds du titre X aux États-Unis de pratiquer ou de se référer à l’avortement – une interdiction que Biden, en tant que candidat, s’est engagée à annuler.

Les groupes de santé reproductive poussent déjà Biden à aller au-delà de ses promesses de campagne pour renforcer l’accès à la contraception, à l’avortement et à d’autres services aux États-Unis et dans le monde. Et quelques jours après le début de son mandat, son programme autour de ces questions est toujours en train de prendre forme. Mais si les années Trump ont été une période de restrictions toujours croissantes sur l’avortement et d’autres soins de santé reproductive, Biden va déjà dans la direction opposée.

La «règle du bâillon mondial» limite le financement de la santé reproductive dans le monde

La règle du bâillon mondial «permet essentiellement aux présidents américains de combattre les guerres nationales de l’avortement à l’étranger», comme l’écrivait Sarah Wildman à Vox en 2017. Depuis la décision historique de la Cour suprême de 1973 Roe contre Wade limité la mesure dans laquelle le gouvernement fédéral pourrait restreindre l’avortement, les conservateurs sociaux ont cherché d’autres moyens de limiter la procédure – et la restriction du financement fédéral a été l’un de leurs plus grands outils.

En refusant l’aide américaine aux prestataires de soins de santé reproductive, la règle du bâillon mondial a pour effet de réduire l’accès à tous les services qu’ils fournissent, pas seulement à l’avortement – tout est affecté, de la contraception au dépistage des IST en passant par les soins prénatals. Et l’administration Trump a élargi encore plus l’impact avec la règle élargie, qui s’appliquait non seulement aux prestataires de planification familiale, mais aux organisations à but non lucratif qui travaillent sur la tuberculose, le paludisme et tous les autres problèmes de santé. Soudainement, eux aussi pourraient perdre leur financement s’ils évoquaient même l’avortement avec des patientes.

La recherche sur la règle du bâillon mondial révèle un impact dévastateur. Par exemple, la reconstitution de la règle par le président George W.Bush a conduit les États-Unis à réduire ou éliminer les expéditions de contraceptifs vers 16 pays, selon une analyse de 2019. Les «coins préservatifs» qui distribuaient des préservatifs gratuits dans les régions rurales de l’Éthiopie, du Ghana et du Kenya ont été fermés. La Planned Parenthood Association of Ghana a fermé 57 pour cent de ses cliniques, et des organisations à but non lucratif au Kenya, en Tanzanie, au Zimbabwe et ailleurs ont également fermé des cliniques.

Cette réduction des services de contraception a en fait conduit à une augmentation des avortements, à l’opposé de l’objectif de la règle du bâillon. Une étude de 2011 sur l’impact de la règle sous l’administration George W.Bush, par exemple, a révélé une augmentation de 12% des grossesses dans les zones rurales du Ghana, entraînant 200000 avortements supplémentaires et 500000 à 750000 naissances non planifiées, selon le Guttmacher Institute.

Et sous Trump, la règle a continué de nuire à la santé reproductive dans le monde. Une étude menée en 2019 au Kenya, au Népal, au Nigéria et en Afrique du Sud a révélé qu’elle réduisait l’accès à la contraception, aux soins prénatals, au dépistage du VIH et au dépistage du cancer du sein et de la prostate, ainsi qu’à l’avortement.

Biden a promis l’année dernière de se débarrasser de la règle, déclarant dans le programme de santé reproductive de sa campagne qu’elle «interdit actuellement au gouvernement fédéral américain de soutenir d’importants efforts de santé mondiale – y compris pour le paludisme et le VIH / SIDA – dans les pays en développement simplement parce que les organisations fournissant cette aide offre également des informations sur les services d’avortement. La semaine prochaine, il prévoit de tenir sa promesse afin que l’aide puisse être rétablie.

Biden prévoit également de revoir les restrictions de Trump sur le titre X

Le plan du président d’abroger la politique jeudi fait partie d’une liste d’actions exécutives sur les soins de santé, selon la Colline. Ces actions comprendront également la commande d’un examen des restrictions de l’ère Trump sur le Titre X, un programme fédéral de planification familiale destiné aux Américains à faible revenu et aux autres Américains mal desservis. Finalisées en 2019, ces restrictions empêchent les prestataires de soins de santé qui reçoivent de l’argent du Titre X de pratiquer ou de se référer pour des avortements – même s’ils n’utilisaient pas réellement cet argent pour payer eux-mêmes des avortements (ce qui était déjà interdit par l’amendement Hyde).

Les restrictions ont été largement considérées comme une tentative de dépouiller le financement de Planned Parenthood, un objectif de longue date des républicains. Et en effet, Planned Parenthood a quitté le programme Title X à la suite de la nouvelle règle. Il en a été de même pour de nombreux petits prestataires – environ 981 cliniques au total, selon Guttmacher. Cela a réduit la capacité du programme à fournir des services de contraception d’au moins 46 pour cent, estime le groupe.

Et ce n’était pas seulement le contrôle des naissances. De nombreuses cliniques Title X offrent également des services tels que le dépistage des IST, les soins prénatals et le dépistage du cancer – et dans de nombreux cas, un fournisseur de Title X peut être le seul médecin qu’un patient voit toute l’année. Les cliniques devant réduire les heures ou les services, voire fermer en raison du manque d’argent du Titre X, certains patients ont perdu leur seule véritable source de soins médicaux de routine.

Biden a déclaré qu’il renverserait la règle du titre X de l’administration Trump – l’un des éléments clés de sa campagne programme de santé reproductive était de «rétablir le financement fédéral pour la planification familiale». Son projet de demander un examen jeudi semble être le premier pas dans cette direction.

D’autres questions subsistent sur la politique de santé reproductive de Biden, à la fois à court et à long terme. Par exemple, il s’est engagé à annuler les larges exemptions de l’administration Trump à l’exigence de l’ère Obama selon laquelle l’assurance maladie fournie par l’employeur couvre le contrôle des naissances sans quote-part. Mais il n’est pas clair si un tel renversement fera partie de ses actions exécutives jeudi.

Et les défenseurs de la santé reproductive veulent que Biden non seulement annule les décisions de Trump, mais prenne des mesures plus importantes pour améliorer l’accès aux soins aux États-Unis et à l’étranger. Ils l’exhortent à défendre la Loi sur la santé mondiale, l’autonomisation et les droits (HER), ce qui abrogerait définitivement la politique de Mexico. Et Guttmacher a a appelé l’administration Biden augmenter considérablement la contribution des États-Unis aux programmes internationaux de planification familiale, 575 millions de dollars actuellement mis de côté pour 2021 à 1,66 milliard de dollars. Les groupes de défense des droits en matière de reproduction ont également appelé à une augmentation significative du financement du programme Titre X.

Toutes ces mesures nécessiteraient l’approbation du Congrès, où les démocrates détiennent désormais la plus petite des majorités. Mais Biden devrait diriger la santé reproductive non seulement avec des décrets, mais avec tous les outils à sa disposition, y compris la pression sur le Congrès, a déclaré à Vox Zarah Ahmed, directeur adjoint des questions fédérales à l’Institut Guttmacher, l’année dernière. «L’administration Trump a poursuivi et attaqué la santé reproductive sur tant de fronts, si agressivement, que notre réponse et la réponse de l’administration Biden doivent être tout aussi agressives et tout aussi multiformes.