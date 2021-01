Des manifestants à Brooklyn, New York, le 5 septembre 2020. | Erik McGregor / LightRocket via Getty Images

Le président a l’intention de renverser la commission de 1776 de Trump et d’étudier comment les agences fédérales contribuent aux inégalités.

Avant de prendre ses fonctions, le président Joe Biden a promis que la justice raciale serait l’une des quatre «crises aggravantes» auxquelles il s’attaquerait au cours de ses premiers jours de travail. Et le 26 janvier, Biden prendra des mesures sur un certain nombre de mesures conçues pour renforcer l’équité et la justice, y compris l’abrogation de la Commission 1776 de l’administration Trump, qui cherchait à minimiser le rôle de l’esclavage dans l’histoire américaine, entre autres efforts révisionnistes, et en examinant comment le gouvernement fédéral les agences promeuvent et encouragent les inégalités selon des critères raciaux.

La plate-forme d’équité de Biden déclare que si l’égalité des chances est le fondement de l’Amérique, le racisme systémique – lois, politiques et institutions – empêche de nombreux Américains d’atteindre cet idéal. Ce fait même est illustré par la pandémie de coronavirus, qui a décimé les communautés noires et autochtones en se suicidant à un rythme disproportionné et en laissant de nombreuses personnes dans ces communautés au chômage ou exposées à un risque accru d’infection en raison de leur position de travailleurs essentiels.

Selon l’ordonnance pour l’avancement de l’équité raciale et le soutien aux communautés mal desservies, Biden veut poursuivre une «approche globale pour faire progresser l’équité pour tous, y compris les personnes de couleur et d’autres qui ont été historiquement mal desservies, marginalisées et affectées négativement par la pauvreté et les inégalités persistantes. . »

L’attention précoce de Biden à l’équité survient à un moment où les défenseurs de la justice sociale demandent aux élus de s’attaquer directement au racisme systémique tel qu’il se manifeste dans les services de police, l’éducation, la santé, le logement, l’environnement et l’économie par le biais de politiques – et non simplement de mener des examens et des offres. réflexions sur le besoin d’unité. En 2020, des millions d’Américains ont protesté contre les meurtres par la police de Noirs américains comme Breonna Taylor et George Floyd. Alors que le décret exécutif de Biden suggère que l’équité est une priorité, les militants disent qu’ils sont conscients qu’ils devront faire pression sur l’administration pour définir l’ordre du jour et apporter une urgence continue.

« Aucun ordre exécutif ne va révoquer l’oppression structurelle », a déclaré à Vox Maurice Mitchell, directeur national du Working Families Party et organisateur du Mouvement pour les vies noires et la ligne de front. «Historiquement, chaque fois que ce pays a fait des progrès majeurs en matière de justice raciale et d’équité, c’était parce que les mouvements sociaux dirigeaient le gouvernement. Un mouvement significatif autour de la justice raciale et de l’équité n’est jamais venu de la Maison Blanche. Comme nous ne prévoyons pas que cela se produise cette fois, notre mouvement social a un rôle essentiel à jouer dans tout cela.

Biden révoquera l’interdiction de Trump sur la formation anti-biais et rejettera la mission de Trump de minimiser les rôles de l’esclavage et de la race dans l’histoire américaine

Biden soulignera son engagement en faveur de l’équité en annulant deux ordres de signature que l’administration Trump a mis en œuvre l’automne dernier et qui rejetaient le rôle du racisme systémique en Amérique.

Le premier de ces ordres, «Combattre les stéréotypes raciaux et sexuels», interdisait aux agences fédérales de dispenser une formation sur le lieu de travail qui «inculque à ses employés toute forme de stéréotypes raciaux ou sexuels ou toute forme de bouc émissaire racial ou sexuel». L’ordonnance se résumait à une interdiction de toute formation sur la diversité qui informait les employés du racisme ou les aidait à prendre conscience de leurs préjugés implicites. L’ordre de Trump a également rejeté la théorie critique de la race, le fondement de ces formations qui ont poussé les universitaires et les militants à reconnaître à quel point le racisme est endémique dans la vie américaine.

La formation anti-biais pour les employés fédéraux a traditionnellement contribué à réduire l’impact négatif des préjugés implicites et explicites et, en fin de compte, améliore l’efficacité de diverses agences, selon un rapport de la Maison Blanche d’Obama. Au cours d’Obama administration, le Bureau de la gestion du personnel a élaboré un cours intitulé «Micro-comportements: comprendre le pouvoir de l’inconscient» et a formé plus de 10 000 employés fédéraux sur les effets des préjugés implicites.

Biden annulera également l’ordre qui a établi la Commission 1776, un panel d’historiens organisé par Trump pour contrer ce que les élèves apprenaient à l’école sur l’esclavage et la fondation de l’Amérique. La commission, nommée d’après l’année de la signature de la déclaration d’indépendance, était une réponse au projet 1619 du New York Times – en référence à l’année où les esclaves d’Afrique de l’Ouest ont été amenés pour la première fois en Amérique – qui centre l’esclavage comme l’histoire américaine qui définit le social inégalités et explique les origines économiques du pays.

Depuis la sortie du projet 1619 en 2019, les éducateurs ont utilisé le projet comme un outil pédagogique qui se dresse contre l’histoire américaine blanchie à la chaux contenue dans les manuels. La Commission de 1776 souhaitait que les programmes scolaires soient exempts d’informations qui considéraient les fondateurs comme des personnes intéressées par le maintien de l’institution de l’esclavage, par exemple. La Commission de 1776 a publié un rapport de 45 pages sur Martin Luther King Jr. Day décrivant sa version de l’histoire américaine, mais il a disparu du site Web de la Maison Blanche deux jours plus tard, le jour de l’inauguration de Biden.

Dans son décret, Biden donne aux agences fédérales 60 jours pour mettre fin à toute action liée aux ordres de Trump, y compris l’annulation de toutes les mesures qu’elles ont prises pour mettre fin à la formation anti-biais.

L’administration prévoit d’étudier et d’évaluer les inégalités et d’allouer des ressources fédérales pour investir dans les communautés mal desservies

L’ordonnance de Biden ordonne à chaque agence fédérale – il y en a plus de 400 – de ne pas prendre plus de 200 jours (mi-août) pour effectuer une évaluation de l’équité afin de déterminer comment cette agence particulière a potentiellement empêché les communautés mal desservies de bénéficier d’avantages et d’opportunités. L’étude examinera également les ressources dont disposent les bureaux chargés de faire progresser les droits civils. Sur la base des résultats de ces évaluations, l’administration, en particulier le Bureau de la gestion et du budget, allouera des fonds pour accroître les investissements dans les communautés mal desservies.

Biden a confié au Conseil de la politique intérieure, dirigé par Susan E. Rice, la responsabilité d’étudier les inégalités systémiques et de déterminer les communautés que le gouvernement fédéral a historiquement mal desservies. Ce même organisme élaborera également les politiques qui feront progresser l’équité au cours des quatre prochaines années.

L’administration a cité quelques exemples de défis qu’elle pourrait relever, comme «combler les écarts de salaires, de crédit au logement, de prêts et d’accès à l’enseignement supérieur», mais n’a pas précisé les domaines qu’elle envisage d’aborder.

L’ordonnance d’équité de Biden souligne également que l’administration cherche des moyens d’étendre sa communication avec les organisations communautaires et les organisations de défense des droits civiques. Après l’élection présidentielle, des groupes de défense des droits civiques comme la NAACP et la Black Lives Matter Global Network Foundation se sont entretenus avec l’administration Biden pour définir les priorités. L’administration Biden souhaite que cette communication se poursuive.

Biden prévoit également de créer un groupe de travail sur les données pour désagréger les informations selon des catégories telles que la race, l’origine ethnique, le sexe, le handicap, le revenu et le statut d’ancien combattant. Pour les économistes, les universitaires et les militants, cette ventilation par catégorie leur permet de mieux comprendre comment les politiques affectent des groupes particuliers de personnes. Il est impossible de plaider pour le changement s’il n’y a pas suffisamment d’informations sur le problème. «Ce manque de données a des effets en cascade et entrave les efforts de mesure et de promotion de l’équité», déclare l’ordre.

Autres commandes attendues mardi: Création d’une commission de police, désavouant les discriminations envers les Américains d’origine asiatique

L’administration Biden prévoit également de déployer d’autres actions exécutives sur l’équité raciale, selon The Hill, mais aucune autre information n’a été publiée par l’administration pour le moment. Ceux-ci inclus:

Création d’une commission de police. Pendant la campagne électorale, Biden a résisté aux appels à la radiation de la police et a plutôt appelé à un investissement de 300 millions de dollars dans un programme de police communautaire.

Des actions qui amélioreraient les conditions dans les prisons et fermeraient les prisons privées, conformément à ce que Biden a proposé lors de sa campagne à la présidence.

Une action exécutive pour répudier le racisme et la xénophobie envers les Américains d’origine asiatique, en particulier au milieu de la pandémie de coronavirus. Tout au long de la pandémie, les Américains d’origine asiatique ont été victimes d’attaques racistes et ont été considérés comme des boucs émissaires et stéréotypés comme les personnes qui ont créé et propagé le coronavirus. Trump a contribué à stimuler ces réactions en utilisant un langage raciste pour décrire le virus.

Un mémo demandant aux agences de renforcer leur communication avec les tribus amérindiennes. Les États-Unis ont l’habitude de ne pas honorer leurs accords avec les peuples autochtones. Le mémo pourrait être un début pour que le gouvernement fédéral remplisse ses fonctions et aide à inverser la pauvreté et les mauvaises conditions de santé dans le pays indien.

L’ordre de Biden est un début. Les militants veulent plus.

Biden a clairement exprimé son intérêt pour la lutte contre le racisme lors de sa première allocution à la nation le jour de l’inauguration, lorsqu’il a qualifié la suprématie blanche, le terrorisme intérieur et l’extrémisme politique de menaces.

«Il braque tôt les projecteurs sur l’équité et la justice raciale, et c’est une bonne chose», a déclaré Mitchell à Vox. «Les présidents ont le capital le plus politique au début de leur carrière, et les choses qu’ils font tôt envoient un signal sur ce qu’ils feront pour le reste de leur mandat.»

Dans son discours inaugural, Biden a également noté qu’il faudra plus que des mots pour réparer le pays – il faudra l’unité, un concept qu’il a souvent invoqué au cours de la dernière année, y compris lorsque des troubles ont éclaté à Kenosha, dans le Wisconsin, à la suite de la fusillade de la police. de Jacob Blake et quand une foule pro-Trump a saccagé le Capitole le 6 janvier.

Mais «l’unité est un mot chargé», a déclaré Mitchell à Vox. «Il y a beaucoup de choses autour desquelles nous devrions nous unir, mais la destination ne devrait jamais être l’unité. La destination doit être la justice. »

Selon Mitchell, la justice est un soulagement Covid-19 sous la forme de paiements en espèces de 2000 dollars, ou de démanteler la suprématie blanche, par exemple, ne pas s’unifier avec ceux qui ont aidé et encouragé une insurrection au Capitole. «Je suis prudent lorsque j’entends« unité »et« bipartisme »sans clarté sur la destination», a déclaré Mitchell.

De plus, Mitchell attend de voir comment les agences fédérales, les autorités de régulation et le Congrès opérationnalisent le programme de justice raciale de l’administration, garantissant que la justice sociale pour les communautés noires ne soit pas étroitement compartimentée dans le domaine de la justice pénale, mais s’étend également aux emplois, au logement, à la santé. , et plus. «Nous prévoyons que notre mouvement devra combler les vides et créer une urgence politique afin que la classe politique puisse faire ce qui est nécessaire.»

Mitchell soutient les positions politiques énumérées dans la loi BREATHE, qui a été créée par la Black Lives Matter Global Network Foundation et le Movement for Black Lives et présentée au Congrès l’automne dernier. La loi préconise des mesures spécifiques comme le dessaisissement des ressources fédérales des services de police et du système carcéral et l’investissement de ces fonds dans la sécurité communautaire et l’autodétermination des communautés noires.

Mitchell comprend que le travail prendra du temps, mais l’urgence ne s’arrête pas. «Les Noirs attendent depuis notre arrivée sur ce continent, donc une minute de plus, c’est trop pour nous.

L’action exécutive de Biden stipule que plus de communication est nécessaire pour parvenir à la justice raciale – et son équipe devra réellement écouter aux électeurs de couleur à travers le pays qui ont contribué à l’élever au plus haut poste du pays.