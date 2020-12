Par Moira Warburton

TORONTO (Reuters) – Les actions présumées de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, n’avaient « aucun lien véritable » avec les États-Unis, ont fait valoir ses avocats dans leur dernière tentative de mettre fin à son extradition du Canada, selon des documents judiciaires publiés vendredi.

Meng, 48 ans, a été arrêtée il y a deux ans à l’aéroport de Vancouver par la police canadienne dans le cadre d’un mandat d’arrêt des États-Unis, où elle est accusée de fraude bancaire et électronique pour avoir prétendument trompé HSBC au sujet des relations commerciales de Huawei Tech Co Ltd en Iran.

Elle a revendiqué son innocence et se bat contre l’extradition alors qu’elle était assignée à résidence à Vancouver. Le témoignage d’un témoin s’est terminé plus tôt cette semaine dans son cas.

Ses avocats se sont battus pour ajouter une allégation supplémentaire d’abus de procédure à l’affaire, affirmant que les États-Unis avaient déformé les actions de Meng au Canada dans leur demande d’extradition et que ses actions n’avaient pas amené HSBC à violer les sanctions américaines contre l’Iran.

L’allégation des États-Unis selon laquelle ils ont compétence sur les actions de Meng « est basée uniquement sur des transactions commerciales non américaines entre des sociétés non américaines utilisant des banques non américaines », ont écrit les avocats de Meng. « Aucun des comportements allégués de (Meng) ne s’est produit en tout ou en partie aux États-Unis, et il n’y a eu aucun effet.

Le droit international « ne permet pas à un État de criminaliser le comportement d’un non-national, en dehors de cet État, pour des représentations faites à un autre non-national, lorsqu’il n’y a pas de lien substantiel et véritable avec cet État », ont-ils ajouté.

Les avocats de Huawei ont également soumis sept affidavits d’experts juridiques – dont un ancien ambassadeur américain et des professeurs de droit international en Californie et aux Pays-Bas – pour étayer leurs affirmations.

Les avocats du gouvernement canadien, qui ont déjà soutenu que la demande d’extradition est valide, déposeront des observations dans les semaines à venir. Le ministère de la Justice du Canada n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les dépôts juridiques de Huawei.

Meng sera ensuite au tribunal le 23 décembre pour une conférence de gestion de cas. Son cas devrait se terminer en mai 2021.

(Reportage de Moira Warburton à Toronto; Montage par Aurora Ellis et Daniel Wallis)