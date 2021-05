Les actions pourraient être volatiles dans la semaine à venir au milieu des turbulences dues à la crypto-monnaie

Traders sur le parquet de la Bourse de New York. Source: NYSE

Le modèle de négociation des deux dernières semaines – en particulier aux côtés des mouvements de la crypto-monnaie – suggère que les actions pourraient continuer à être volatiles dans la semaine à venir. Les investisseurs observent les fluctuations sauvages du bitcoin et tentent de déterminer si les actions technologiques peuvent gagner du terrain après une tentative de rallye la semaine dernière. Le Dow et le S&P 500 étaient plus bas la semaine dernière, mais le Nasdaq était légèrement plus élevé, aidé par un mouvement positif dans la technologie, ainsi que par l’achat de noms de biotechnologie et de croissance à grande capitalisation comme Alphabet, Facebook et Netflix, membres de FANG. Une chute brutale du bitcoin après l’annonce de la nouvelle réglementation par la Chine a gâché l’ambiance pour les actifs à risque au cours de la semaine dernière. Les États-Unis ont également appelé à un respect plus strict de l’IRS. En outre, vendredi, la Chine a annoncé qu’elle sévirait contre l’extraction et le commerce de bitcoins. « Ce qui est intéressant, c’est que le marché est intimidé par la destination du bitcoin », a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group. Le Bitcoin a chuté de 30% mercredi, à environ 30000 dollars. Bien qu’il soit revenu au-dessus de 42 000 $, il a de nouveau glissé vendredi. La crypto-monnaie a baissé d’environ 9% vendredi soir, oscillant autour de 36000 dollars, selon Coin Metrics. « Le Bitcoin est un exemple de l’appétit pour le risque », a déclaré Boockvar. « Cela vous dit que le marché boursier est plus sur un terrain inégal, si nous sommes entraînés par le bitcoin. »

Il y a quelques données clés dans la semaine à venir. La confiance des consommateurs, les données sur les prix des maisons et les ventes de maisons neuves sont publiées mardi. Les biens durables seront publiés jeudi et le rapport sur le sentiment des consommateurs sera publié vendredi. Mais les données les plus importantes seront les données sur les revenus personnels et les dépenses, qui incluent le déflateur des prix des dépenses de consommation personnelles, la mesure d’inflation préférée de la Fed. « La clé de la semaine prochaine sera les chiffres de l’inflation. Les chiffres de l’inflation sont en train de devenir les nouveaux chiffres de la masse salariale en termes de performance du marché », a déclaré Boockvar. « Ce qui sera également intéressant, c’est à l’intérieur des chiffres de confiance des consommateurs, c’est là que vont les anticipations d’inflation. » L’indice des prix à la consommation était étonnamment chaud lors de sa publication la semaine dernière, montrant une inflation sous-jacente à un rythme annuel de 3% en avril. L’indice de prix PCE de base a augmenté de 1,8% d’une année à l’autre en mars. Au cours de la semaine à venir, la saison des résultats tire à sa fin, mais des rapports de détaillants comme Best Buy, Costco et Nordstrom continuent d’être signalés. NVIDIA et Dell rapportent également.

Pas encore de correction

Alors que le marché s’est effondré ce mois-ci, les acheteurs de trempettes sont entrés dans la baisse et ont fait des affaires perçues. Quelques stratèges ne voient pas encore de correction, même si les reculs pourraient se poursuivre.

« Pour moi, mon cadre est que nous ne pouvons obtenir une correction de 10% que lorsque nous avons un recul de liquidité, lorsque nous avons un resserrement de la politique », a déclaré Barry Knapp, associé directeur d’Ironsides Macroeconomics. «Dans toutes les petites perturbations, nous obtenons un recul d’environ 4% à 6%. Knapp a déclaré que les investisseurs s’inquiétaient trop du fait que les taux d’intérêt plus élevés constituent un problème pour les entreprises technologiques. «Vous devriez être dans les parties cycliques de la technologie», a-t-il déclaré. Knapp a noté que les sous-secteurs comme les semi-conducteurs et les logiciels devraient bien réussir avec la réouverture économique et le rebond de la fabrication mondiale.

La technologie a grincé un léger gain la semaine dernière, gagnant 0,1%, mais les semi-conducteurs ont bondi de près de 3%. Les logiciels ont augmenté de 0,2%. Le Nasdaq était de 0,3% plus élevé sur la semaine à 13 470, tandis que le Dow Jones était en retrait d’un demi pour cent à 34 207. Le S&P 500 est en baisse de 0,4% à 4155. Le secteur le plus performant a été les fiducies de placement immobilier, en hausse de 0,9%, suivies des soins de santé, en hausse de 0,7%. La biotechnologie était en hausse cette semaine avec l’ETF IBB iShares Nasdaq Biotech, en hausse de 1,1%. « Cela ne me choquerait pas si nous retournions directement à de nouveaux sommets », a déclaré Knapp. « Une partie de la raison pour laquelle je pensais que nous échangerions dans une fourchette, c’est que la saison des résultats était terminée, mais les révisions nettes augmentent. » Il a déclaré que les bénéfices du S&P 500 devraient désormais augmenter de 7% de plus pour l’année qu’au début de la saison de reporting du premier trimestre. Knapp s’attend à ce que la Fed puisse discuter de la réduction de ses achats d’obligations lors de sa réunion de Jackson Hole à la fin de l’été, ce qui est probablement le déclencheur d’une correction. De retour à la Seconde Guerre mondiale, il a déclaré que la première correction après une récession avait été déclenchée par la politique de normalisation de la Fed. «Le dernier cycle, nous en avons eu huit», a-t-il déclaré. «Toutes les tentatives qu’ils ont faites pour normaliser la politique ont provoqué l’un de ces événements de risque d’absence». Knapp a déclaré qu’il était naturel que les investisseurs se concentrent maintenant sur la Fed. «C’est un choc d’incertitude», a-t-il déclaré. « Cela provoquera une correction et tout le monde se concentre dessus. La Fed n’a pas vraiment changé sa politique depuis les profondeurs de la pandémie. » Knapp a déclaré que les rendements du Trésor avaient baissé lors des efforts à Washington pour atteindre un plan bipartisan sur les dépenses d’infrastructure. Mais il s’attend à ce que le marché réagisse différemment au cours des deux prochaines semaines, car il s’attend à ce que ces efforts échouent clairement et que les démocrates se concentreront sur un grand programme de dépenses qui augmentera le déficit. La manie de la crypto Bitcoin a été levée par l’idée de grandes dépenses de Washington, et les dépenses d’infrastructure pourraient être positives. « La chose qui a été la surprise en 2021 qui a vraiment conduit la manie a été la vague bleue, puis l’explosion des dépenses », a-t-il déclaré, notant que le bitcoin a gagné sur le potentiel d’inflation et de gros déficit de dépenses.

